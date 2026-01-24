Sturzenegger respaldó la editorial del Washington Post sobre Milei y destacó la baja del riesgo país

Al cierre de la semana, el indicador que elabora el banco JP Morgan registró una caída del 3,5% y se ubicó en 527 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años y medio. Se trata de su menor valor desde junio de 2018, un dato que el ministro vinculó con la previsibilidad del rumbo económico y el discurso presidencial en el plano internacional.