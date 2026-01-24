Sturzenegger respaldó la editorial del Washington Post sobre Milei y destacó la baja del riesgo país

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, coincidió con la editorial publicada por The Washington Post tras la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y afirmó que la visión del influyente diario estadounidense “es tal cual”.
En redes sociales, el funcionario destacó que el mandatario argentino mantiene una postura coherente desde su irrupción en la escena internacional. “Es el tercer año en el que Milei se planta en el mismo lugar, defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo”, sostuvo.
En ese sentido, Sturzenegger remarcó que lo que en un primer momento fue interpretado como una provocación hoy adquiere otra dimensión. “Lo que hace dos años parecía una provocación, hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando”, señaló.
Al cierre de la semana, el indicador que elabora el banco JP Morgan registró una caída del 3,5% y se ubicó en 527 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años y medio. Se trata de su menor valor desde junio de 2018, un dato que el ministro vinculó con la previsibilidad del rumbo económico y el discurso presidencial en el plano internacional.
Sturzenegger también hizo referencia al artículo publicado por el Consejo Editorial del diario estadounidense, que elogió la intervención de Milei en Davos al calificarla como una defensa del capitalismo “oportuna y necesaria”, que “trajo a Davos de vuelta a la tierra”.
Lo del Washington Post es tal cual. Tercer año en el que @JMilei se planta en el mismo lugar: defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo. Pero lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando. VLLC! https://t.co/IDte8WHfW7— Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 24, 2026
La editorial, replicada por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en inglés, contrapone la figura del jefe de Estado argentino con la de otros líderes globales. Destaca que, mientras “la mayoría de los líderes mundiales asisten a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei imparte clases de economía”.
El texto subraya además la misión “descarada y optimista” del Presidente para defender el capitalismo, aludiendo a referencias teóricas como Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith. Para The Washington Post, Milei logró sostener que este sistema no solo es más productivo, sino “el único sistema justo” para el avance de la libertad.