Milei volvió de Davos y retoma la agenda política con una recorrida partidaria en Mar del Plata

De cara a febrero, Milei ya diseña un nuevo tramo del denominado “Tour de la Libertad”, que podría continuar en la provincia de Mendoza hacia mediados del mes. La elección del territorio no es casual: el domingo 22 de febrero se celebrarán elecciones en seis departamentos mendocinos para renovar Concejos Deliberantes. En ese escenario, La Libertad Avanza cerró una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO para competir en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En las filas libertarias buscan concretar la visita presidencial entre el 17 y el 19 de febrero, en la antesala de unos comicios que tendrán un condimento especial en San Rafael, donde está abierto el proceso para lograr la autonomía municipal.