Milei volvió de Davos y retoma la agenda política con una recorrida partidaria en Mar del Plata
El Presidente llegó esta mañana a Buenos Aires tras su paso por el Foro Económico Mundial. El lunes encabezará una caminata del “Tour de la Gratitud” en la ciudad costera y participará del evento Derecha Fest.
El presidente Javier Milei regresó esta mañana a la Argentina luego de una semana de intensa actividad internacional en Davos, Suiza, donde participó del Foro Económico Mundial (WEF) y mantuvo reuniones con líderes políticos y empresarios globales. Entre los hitos de su viaje se destacó la firma de la incorporación de la Argentina a la Junta de la Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
Milei partió de Suiza el jueves, realizó una escala técnica para cargar combustible en el Aeropuerto de Gran Canaria durante la noche del viernes y arribó hoy a Aeroparque a las 6.26. Con su regreso, en la Casa Rosada se preparan para reactivar una agenda centrada en el plano local.
Por el momento, no hay actividades oficiales previstas para el fin de semana. Sin embargo, el propio Presidente confirmó que el lunes por la tarde viajará a Mar del Plata, donde permanecerá hasta el martes por la noche para cumplir con distintos compromisos políticos.
En la cúpula bonaerense de La Libertad Avanza planificaron en reserva una recorrida de Milei por las principales arterias del centro marplatense, como parte de una nueva actividad del denominado “Tour de la Gratitud”. La iniciativa tiene como objetivo agradecer el respaldo de los votantes libertarios tras el triunfo en las elecciones nacionales de octubre del año pasado.
La caminata está prevista para el lunes a las 20.30 y comenzaría en la intersección de las avenidas Güemes y Avellaneda. Se espera la participación de autoridades nacionales del partido, además de dos de los principales organizadores del acto: el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, y el referente partidario en el municipio de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio.
De este modo, Milei volverá a mostrarse en las calles de la ciudad costera, donde su última aparición pública fue en octubre del año pasado, cuando compartió actividades con Diego Santilli, entonces candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Los hermanos Milei han visitado Mar del Plata en diversas oportunidades a lo largo de los últimos años. Además del buen desempeño electoral histórico en ese distrito, quienes los conocen señalan una fuerte vinculación familiar con la ciudad, ya que Alicia Lucich, madre del Presidente y de su hermana Karina, es marplatense.
Una vez finalizada la recorrida, fuentes oficiales indicaron que “es muy probable” que el Presidente permanezca a dormir en la ciudad para retomar sus actividades al día siguiente sin regresar previamente a Buenos Aires.
Para el martes, solo hay una actividad confirmada oficialmente por los voceros presidenciales: la participación de Milei en el evento Derecha Fest, que se define a sí mismo como el encuentro “más antizurdo del país”. Será la segunda vez que el mandatario asista a esta convocatoria en calidad de Presidente, tras su paso previo por la edición realizada en la ciudad de Córdoba.
El evento se desarrollará en el Horizonte Club de Playa y contará también con la presencia del senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Milei estará acompañado por referentes del espacio libertario, entre ellos los diputados nacionales Sergio “Tronco” Figliuolo y Lilia Lemoine, quienes estarán a cargo de la conducción de la jornada. Entre los expositores figuran Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, y Agustín Laje, titular de la Fundación Faro.
La programación incluye espectáculos musicales y una “feria del libro libertaria”. También participarán Gabriel Ballerini, teólogo y referente de la derecha cristiana vinculado a Milei, y la abogada y docente Patricia Soprano, relacionada con el ámbito evangélico y mencionada en ocasiones como posible candidata de La Libertad Avanza.
En paralelo, la artista y ex pareja del Presidente, Fátima Florez, confirmó en distintos medios que Milei planea visitarla en su espectáculo Fátima Universal antes de asistir al Derecha Fest. Desde la Casa Rosada evitaron confirmarlo y señalaron que no figura en la agenda oficial, al tratarse de una actividad de carácter privado.
De cara a febrero, Milei ya diseña un nuevo tramo del denominado “Tour de la Libertad”, que podría continuar en la provincia de Mendoza hacia mediados del mes. La elección del territorio no es casual: el domingo 22 de febrero se celebrarán elecciones en seis departamentos mendocinos para renovar Concejos Deliberantes. En ese escenario, La Libertad Avanza cerró una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO para competir en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En las filas libertarias buscan concretar la visita presidencial entre el 17 y el 19 de febrero, en la antesala de unos comicios que tendrán un condimento especial en San Rafael, donde está abierto el proceso para lograr la autonomía municipal.