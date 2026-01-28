Milei endureció su discurso contra el empresariado: "Los que hacen negocios turbios con el Estado deben ir a la quiebra"

Milei ingresó a la sala entre el público y la multitud, y ya en el escenario centró su discurso en la defensa del capitalismo. En ese marco, recordó su participación en el Foro Económico Mundial y sostuvo que “es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural”. Al repasar sus intervenciones en ese ámbito, afirmó: “En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente. En 2024 fui a alertar que Occidente estaba en peligro. En 2025 fui a explicar por qué debíamos rechazar los parásitos mentales que la idea woke había calado en Occidente. La semana pasada fui a explicar cuál es el camino a abrazar, que no es otro que el de las ideas de la libertad y el capitalismo”.