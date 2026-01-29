El fin de los días de 24 horas: los días serán más largos y así afectará tu forma de respirar

Hace unos no tan pocos 1400 millones de años, los días en la Tierra duraban tan solo 18 horas. Pero, con el paso del tiempo, nuestro planeta comenzó a moverse cada vez más lento y con ello los días se alargaron. Según las investigaciones de los expertos, aquel atraso en la rotación del globo explicaría por qué en la Tierra disponemos del oxígeno para vivir.
La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. En ese momento la rotación transcurría a un ritmo más acelerado, pero, con el tiempo, nuestro planeta comenzó a girar más lento. Las pruebas indican que estamos ganando 1,8 milisegundos por siglo .
Aunque la desaceleración de la Tierra no es perceptible en escalas de tiempo humanas, es suficiente para generar cambios significativos a lo largo de eones (tiempo geológico que equivale a mil millones de años). El alargamiento de los días está relacionado con la oxigenación de la atmósfera terrestre, según un estudio de 2021.
Las razones por las que la Tierra dispone de oxigeno
"Una pregunta persistente en las ciencias de la Tierra ha sido cómo la atmósfera de la Tierra obtuvo su oxígeno y qué factores controlaron cuándo se produjo esta oxigenación", explicó en 2021 el microbiólogo Gregory Dick de la Universidad de Michigan.
En concreto, las algas verdeazuladas (o cianobacterias) que surgieron y proliferaron hace unos 2.400 millones de años habrían sido capaces de producir más oxígeno como subproducto metabólico porque los días de la Tierra se hicieron más largos.
El alargamiento de los días, un factor que explica la disposición de oxígeno
"Nuestra investigación sugiere que la velocidad a la que gira la Tierra –en otras palabras, la duración del día– puede haber tenido un efecto importante en el patrón y el momento de la oxigenación de la Tierra", advierte Gregory Dick. Existen dos componentes que explicarían la adquisición de este gas, uno de ellos es la rotación.
La razón por la que la rotación de la Tierra se está desacelerando es porque la Luna ejerce una atracción gravitatoria sobre el planeta, lo que provoca una desaceleración rotacional ya que la Luna se está alejando gradualmente.
Las cianobacterias, actores clave en la oxigenación de la Tierra
El segundo componente es algo conocido como el Gran Evento de Oxidación, cuando las cianobacterias surgieron en cantidades tan grandes que la atmósfera de la Tierra experimentó un aumento brusco y significativo en el oxígeno. "Ahora pueden empezar a realizar la fotosíntesis y producir oxígeno", explicó la geomicrobióloga Judith Klatt del Instituto Max Planck de Microbiología Marina en Alemania. Con el incremento de la ventana del día, las ciano bacterias podrían realizar la fotosíntesis y liberar oxígeno en mayor cantidad.
Estos resultados se incorporaron a modelos globales de niveles de oxígeno, y el equipo descubrió que los días más largos estaban relacionados con el aumento del oxígeno de la Tierra, no solo el Gran Evento de Oxidación, sino otra segunda oxigenación atmosférica llamada Evento de Oxigenación Neoproterozoica hace alrededor de 550 a 800 millones de años.
"La intuición nos dice que dos días de 12 horas deberían ser similares a un día de 24 horas. La luz del sol sale y se pone dos veces más rápido, y la producción de oxígeno sigue el mismo ritmo", explica el científico marino Arjun Chennu, del Centro Leibniz para la Investigación Marina Tropical en Alemania.
"Unimos leyes de la física que operan en escalas muy diferentes, desde la difusión molecular hasta la mecánica planetaria. Demostramos que existe un vínculo fundamental entre la duración del día y la cantidad de oxígeno que pueden liberar los microbios que habitan en el suelo", dijo Chennu .