El fin de los días de 24 horas: los días serán más largos y así afectará tu forma de respirar

Las cianobacterias, actores clave en la oxigenación de la Tierra

El segundo componente es algo conocido como el Gran Evento de Oxidación, cuando las cianobacterias surgieron en cantidades tan grandes que la atmósfera de la Tierra experimentó un aumento brusco y significativo en el oxígeno. "Ahora pueden empezar a realizar la fotosíntesis y producir oxígeno", explicó la geomicrobióloga Judith Klatt del Instituto Max Planck de Microbiología Marina en Alemania. Con el incremento de la ventana del día, las ciano bacterias podrían realizar la fotosíntesis y liberar oxígeno en mayor cantidad.