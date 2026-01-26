Una anomalía en el océano Pacífico estaría transformando la Tierra: el descubrimiento que desconcierta a la ciencia

Un trozo del océano que nunca se hundió

La geodinámica de nuestro mundo funciona de una forma más o menos lógica: lo pesado se desplaza hacia el interior del cuerpo celeste, en un proceso llamado subducción. Pero en el caso de este pedazo de fondo oceánico nunca pudo llegar hasta el núcleo terrestre, como se creía habitual, sino que esta placa quedó retenida en la llamada zona de transición, entre los 410 y 660 kilómetros de profundidad. Lo más asombroso es que, mientras el mar en la superficie cambió, las placas se movieron y se crearon nuevos relieves, ese pedazo “viejo” quedó allí, intacto, como una cápsula de tiempo geológica.