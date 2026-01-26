¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

El día 19 de enero se dio a conocer que Piper James, una influencer canadiense de 19 años, fue hallada muerta en Queensland, Australia. Los datos entregados por su autopsia revelan que no hubo personas involucradas, sino que encontraron "evidencia física consistente con ahogamiento y lesiones consistentes con mordeduras de dingo".
James se había instalado en K’gari, Queensland, para una temporada de trabajo de seis semanas. Su deceso provocó una respuesta gubernamental que creó una división en la opinión pública de Australia. Se trata del drástico anuncio de la eliminación de una manada de diez dingos vinculados a la muerte de la joven viajera.
Cuál es la medida que tomarán y la repercusión en la sociedad
El operativo oficial terminó con la vida de seis animales el pasado sábado, capturados y sometidos a lo que la gestión del ministro Powell describe como una eutanasia humanitaria. El funcionario declaró que la tragedia afectó profundamente a los habitantes de Queensland y tocó los corazones de personas en todo el mundo, por lo que defendió la decisión al considerarla un paso necesario para el interés público. Sin embargo, para el pueblo Butchulla, coadministrador de la isla, estos animales conocidos como wongari representan seres sagrados, y la medida constituye una falta de respeto absoluta hacia sus títulos nativos y su cultura ancestral.
Christine Royan, secretaria de la corporación aborigen Butchulla, calificó la acción como una matanza injustificada y mostró gran devastación por el accionar oficial. Según su postura, la eliminación de toda una manada rompe con los protocolos de convivencia mantenidos por siglos en la región. Al respecto, Royan sentenció: “Este gobierno no tiene respeto por los pueblos de las Primeras Naciones. Es una vergüenza".
El impacto ecológico de la eliminación de Dingos en Australia
Desde el ámbito académico, surgen advertencias alarmantes respecto al futuro de la especie. Bradley Smith, experto de la Universidad Central de Queensland, señaló que la población de dingos en K’gari actualmente es limitada y que remover familias enteras representa un desastre genético. Según el especialista, la eliminación de un individuo, y particularmente de un grupo familiar completo, retira toda su carga genética de una población ya restringida.
Smith estima que la especie podría extinguirse en un plazo de 50 a 100 años si persisten estas políticas de sacrificio ante cada conflicto con humanos. Para el académico, la continuidad de tales medidas pone en riesgo la supervivencia a largo plazo de los animales en la isla, dada la fragilidad del ecosistema actual.