¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Cuál es la medida que tomarán y la repercusión en la sociedad

El operativo oficial terminó con la vida de seis animales el pasado sábado, capturados y sometidos a lo que la gestión del ministro Powell describe como una eutanasia humanitaria. El funcionario declaró que la tragedia afectó profundamente a los habitantes de Queensland y tocó los corazones de personas en todo el mundo, por lo que defendió la decisión al considerarla un paso necesario para el interés público. Sin embargo, para el pueblo Butchulla, coadministrador de la isla, estos animales conocidos como wongari representan seres sagrados, y la medida constituye una falta de respeto absoluta hacia sus títulos nativos y su cultura ancestral.