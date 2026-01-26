Secciones
SociedadActualidad

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Los datos entregados por su autopsia revelan que no hubo personas involucradas, sino que encontraron evidencia de ahogamiento y lesiones consistentes con mordeduras de dingo.

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista Edit de Tv Azteca
Hace 1 Hs

El día 19 de enero se dio a conocer que Piper James, una influencer canadiense de 19 años, fue hallada muerta en Queensland, Australia. Los datos entregados por su autopsia revelan que no hubo personas involucradas, sino que encontraron "evidencia física consistente con ahogamiento y lesiones consistentes con mordeduras de dingo".

Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

James se había instalado en K’gari, Queensland, para una temporada de trabajo de seis semanas. Su deceso provocó una respuesta gubernamental que creó una división en la opinión pública de Australia. Se trata del drástico anuncio de la eliminación de una manada de diez dingos vinculados a la muerte de la joven viajera.

Cuál es la medida que tomarán y la repercusión en la sociedad

El operativo oficial terminó con la vida de seis animales el pasado sábado, capturados y sometidos a lo que la gestión del ministro Powell describe como una eutanasia humanitaria. El funcionario declaró que la tragedia afectó profundamente a los habitantes de Queensland y tocó los corazones de personas en todo el mundo, por lo que defendió la decisión al considerarla un paso necesario para el interés público. Sin embargo, para el pueblo Butchulla, coadministrador de la isla, estos animales conocidos como wongari representan seres sagrados, y la medida constituye una falta de respeto absoluta hacia sus títulos nativos y su cultura ancestral.

Christine Royan, secretaria de la corporación aborigen Butchulla, calificó la acción como una matanza injustificada y mostró gran devastación por el accionar oficial. Según su postura, la eliminación de toda una manada rompe con los protocolos de convivencia mantenidos por siglos en la región. Al respecto, Royan sentenció: “Este gobierno no tiene respeto por los pueblos de las Primeras Naciones. Es una vergüenza".

El impacto ecológico de la eliminación de Dingos en Australia

Desde el ámbito académico, surgen advertencias alarmantes respecto al futuro de la especie. Bradley Smith, experto de la Universidad Central de Queensland, señaló que la población de dingos en K’gari actualmente es limitada y que remover familias enteras representa un desastre genético. Según el especialista, la eliminación de un individuo, y particularmente de un grupo familiar completo, retira toda su carga genética de una población ya restringida.

Smith estima que la especie podría extinguirse en un plazo de 50 a 100 años si persisten estas políticas de sacrificio ante cada conflicto con humanos. Para el académico, la continuidad de tales medidas pone en riesgo la supervivencia a largo plazo de los animales en la isla, dada la fragilidad del ecosistema actual.

Temas Australia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública

¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública

Confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años por hantavirus en Buenos Aires

Confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años por hantavirus en Buenos Aires

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Comentarios