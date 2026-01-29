“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Atahona se emplaza en una zona que, durante períodos de lluvias intensas, suele concentrar grandes volúmenes de agua. Se encuentra entre dos cursos con niveles diferentes. Al norte, en un sector más elevado, corre un brazo que se desprende del río Gastona, el Pampa Mayo. Mientras que al sur, en una zona más baja, se extiende el Gastona. Esta diferencia provoca que, cuando el Pampa Mayo se desborda, el agua avance desde las áreas más altas hacia las más bajas, atraviese el casco urbano y termine en el Gastona, lo que genera inundaciones.