El cáncer de colon se convirtió en la principal causa de muertes oncológicas entre los jóvenes

El alarmante ascenso del cáncer de colon entre los jóvenes impulsa a la comunidad médica a reforzar los métodos de detección.

Las tasas de muerte a causa del cáncer disminuyeron para muchos de sus tipos, pero no para el cáncer de colon. Las tasas de muerte a causa del cáncer disminuyeron para muchos de sus tipos, pero no para el cáncer de colon. Foto: Ribera Salud
Hace 1 Hs

El cáncer colorrectal se convirtió en el principal cáncer causante de muertes en los jóvenes de hasta 50 años en Estados Unidos. Esta variante superó a otros tipos de cáncer, según una investigación publicada en la revista médica JAMA. La tendencia empezó a generar preocupación en la comunidad de especialistas en la salud a raíz de la edad de la población a la que afecta.

La inquietud se genera también por el desconocimiento del origen del incremento de casos. “No sabemos por qué está aumentando”, declaró el doctor Ahmedin Jemal, vicepresidente de vigilancia, prevención e investigación de servicios de salud de la Sociedad Americana contra el Cáncer y autor principal del estudio. La investigación tomó como muestra las cifras anuales y tasas de mortalidad por cáncer en menores de 50 en Estados Unidos entre 1990 y 2023.

Aumento en el caso de cáncer de colon entre jóvenes

Las muertes a causa de cáncer colorrectal incrementaron en un 1.1% desde el 2005. A principios de los 90, ocupaba el quinto lugar en el listado de causas de muerte por cáncer. Pero la situación experimentó un gran revés en los últimos años. Desde el 2023, el cáncer colorrectal escaló en la tasa de defunciones producidas y llegó a ubicarse en el primer puesto del listado.

“La mortalidad por las otras principales causas de muerte por cáncer en adultos jóvenes menores de 50 años está disminuyendo. Solo está aumentando la mortalidad por cáncer colorrectal, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué contribuye a este aumento”, informó el médico. Entre 1990 y 2023, más de 1.2 millones de personas fallecieron a causa de este cáncer. Para los demás tipos, disminuyeron las tasas, pero no para el colorrectal.

Detección del cáncer de colon

Según la Mayo Clinic, las pruebas y procedimientos utilizados en el diagnóstico del cáncer de colon incluyen:

- Usar un endoscopio para examinar el interior del colon. Para la colonoscopia, se utiliza una sonda larga, flexible y delgada conectada a una cámara de video y un monitor para ver todo el colon y el recto.

- Extracción de una muestra de tejido para análisis. Una biopsia es un procedimiento que consiste en extraer una muestra de tejido para analizar en un laboratorio. La muestra, para el cáncer de colon, se obtiene mediante la colonoscopia.

- Análisis de sangre. No se hacen análisis específicamente para diagnosticar el cáncer de colon, pero pueden dar indicios sobre la salud general, como el estado del hígado y los riñones.

