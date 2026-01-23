El cáncer de colon se convirtió en la principal causa de muertes oncológicas entre los jóvenes

La inquietud se genera también por el desconocimiento del origen del incremento de casos. “No sabemos por qué está aumentando”, declaró el doctor Ahmedin Jemal, vicepresidente de vigilancia, prevención e investigación de servicios de salud de la Sociedad Americana contra el Cáncer y autor principal del estudio. La investigación tomó como muestra las cifras anuales y tasas de mortalidad por cáncer en menores de 50 en Estados Unidos entre 1990 y 2023.