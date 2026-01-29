Horóscopo de febrero: cómo aprovechar los tránsitos de Saturno y Venus para cada signo

El tránsito de Venus por Piscis fomenta una búsqueda de afecto empático y sanador, aunque requiere establecer límites claros para evitar la idealización desmedida. Paralelamente, la llegada de Saturno a Aries de febrero marca el inicio de una etapa de acción responsable, donde el avance depende directamente de la disciplina y el compromiso a largo plazo. Esta combinación de energías sugiere que, si bien la entrega emocional es protagonista, el éxito reside en actuar con un propósito firme y consciente.