Horóscopo negro: los tres signos más vengativos y rencorosos del zodíaco

Según la astrología, algunos signos del zodíaco tienden a vivir las traiciones y los conflictos con mayor intensidad, lo que les dificulta olvidar y perdonar. En esos casos, el enojo puede transformarse en resentimiento sostenido en el tiempo. Cuáles son los tres signos más vengativos y rencorosos del zodíaco y qué aspectos de su personalidad explican esta tendencia.