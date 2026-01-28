Horóscopo chino: qué signos cumplirán sus metas en 2026, según Ludovica Squirru

El año del Caballo de Fuego, que comienza el 17 de febrero de 2026, despierta expectativas entre quienes confían en las predicciones del horóscopo chino. En este contexto, toma fuerza la voz de Ludovica Squirru, la famosa especialista en astrología oriental, quien adelantó cuáles serán los signos que tendrán mayores posibilidades de cumplir metas, y avanzar en objetivos personales y profesionales según la energía que dominará el próximo ciclo.