Horóscopo chino: qué signos cumplirán sus metas en 2026, según Ludovica Squirru

El año del Caballo de Fuego, que comienza el 17 de febrero de 2026, despierta expectativas entre quienes confían en las predicciones del horóscopo chino. En este contexto, toma fuerza la voz de Ludovica Squirru, la famosa especialista en astrología oriental, quien adelantó cuáles serán los signos que tendrán mayores posibilidades de cumplir metas, y avanzar en objetivos personales y profesionales según la energía que dominará el próximo ciclo.
De acuerdo con sus interpretaciones, el 2026 traerá un escenario particular en el que no todos los signos partirán desde el mismo lugar: algunos contarán con un impulso favorable para concretar planes largamente postergados, mientras que otros deberán atravesar procesos más exigentes antes de ver resultados. En ese contexto, Squirru detalla qué animales del horóscopo chino estarán mejor posicionados para cerrar etapas, tomar decisiones clave y transformar deseos en logros concretos.
Horóscopo chino: qué signos cumplirán sus metas en el 2026, según Ludovica Squirru
Según Squirru, el año del Caballod de Fuego estará atravesado por una energía “indomable” y “brutal”, y se perfilan como uno de los períodos más intensos y transformadores de las últimas décadas.
Dragón: será el signo más favorecido del ciclo, con una energía orientada a una expansión plena. Deberá mantener el equilibrio para evitar excesos.
Conejo: iniciará un proceso de sanación de heridas emocionales que le permitirá avanzar, con la paciencia como factor clave.
Tigre: contará con mayor claridad mental y creatividad, aunque será fundamental que aprenda a administrar sus energías de manera consciente.
Búfalo: atravesará un 2026 marcado por la estabilidad y el bienestar integral, condiciones que facilitarán el crecimiento y el logro de metas.
Rata: vivirá un resurgir tras años de bloqueos y restricciones, con avances en aquello que permanecía estancado, especialmente en el plano profesional.
Horóscopo chino: qué animal sos, según tu fecha de nacimiento
Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Búfalo: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023
Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Chancho: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031