Horóscopo chino: por qué el 2026 no será un buen año para las personas del signo Rata

Horóscopo chino 2026: por qué el año del Caballo de Fuego no será favorable para las personas del signo Rata

El horóscopo chino anticipa que 2026 será un año complejo para quienes nacieron bajo el signo de la Rata. El nuevo ciclo lunar, regido por el Caballo de Fuego, comenzará el 17 de febrero y traerá una energía intensa, impulsiva y cambiante que entra en fuerte tensión con las características de la Rata, un signo asociado a la estrategia, la cautela y el pensamiento racional. Así lo advierte la reconocida adivina Tong Pik-ha, cuyas predicciones marcan un período de desafíos y pruebas constantes.