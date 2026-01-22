Secciones
Horóscopo chino: por qué el 2026 no será un buen año para las personas del signo Rata

El horóscopo chino advierte que el 2026, regido por el Caballo de Fuego, será un año desafiante para las personas del signo Rata, con obstáculos en lo laboral, tensiones emocionales y la necesidad de actuar con cautela.

Hace 2 Hs

El horóscopo chino anticipa que 2026 será un año desafiante para las personas nacidas bajo el signo de la Rata. Regido por la energía del Caballo de Fuego, este período se caracterizará por movimientos intensos, decisiones impulsivas y cambios abruptos que chocan con la naturaleza estratégica, cautelosa y mental de la Rata. Según la astrología oriental, la combinación entre ambos signos genera tensiones que pueden reflejarse en distintos planos de la vida cotidiana.

Horóscopo chino: los signos que cumplirán grandes anhelos en el 2026, según Ludovica Squirru

A lo largo del año, quienes pertenezcan a este signo podrían enfrentar obstáculos en lo laboral, conflictos en los vínculos y un desgaste emocional mayor al habitual. El horóscopo chino advierte que será clave actuar con prudencia, evitar riesgos innecesarios y reforzar el autocuidado para atravesar un ciclo que exigirá adaptación y paciencia, más que avances rápidos o golpes de suerte.

Horóscopo chino 2026: por qué el año del Caballo de Fuego no será favorable para las personas del signo Rata

El horóscopo chino anticipa que 2026 será un año complejo para quienes nacieron bajo el signo de la Rata. El nuevo ciclo lunar, regido por el Caballo de Fuego, comenzará el 17 de febrero y traerá una energía intensa, impulsiva y cambiante que entra en fuerte tensión con las características de la Rata, un signo asociado a la estrategia, la cautela y el pensamiento racional. Así lo advierte la reconocida adivina Tong Pik-ha, cuyas predicciones marcan un período de desafíos y pruebas constantes.

Según la especialista, la Rata y el Caballo son signos opuestos dentro del zodíaco chino, lo que genera un choque energético que puede traducirse en inestabilidad emocional, obstáculos laborales y dificultades económicas. Además, la influencia del dios Tai Sui, una figura clave en la astrología oriental, intensifica los conflictos cuando existe incompatibilidad zodiacal, como ocurre en este caso.

- En el plano laboral y financiero, Tong Pik-ha recomienda extremar la prudencia. El 2026 no será un año propicio para asumir riesgos, realizar inversiones importantes ni confiar en soluciones rápidas. Por el contrario, los avances dependerán del esfuerzo sostenido, la planificación y la capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes. Para muchas personas de este signo, el reconocimiento podría demorarse, generando frustración o cansancio.

- Las relaciones personales también estarán atravesadas por tensiones. El Caballo de Fuego potencia las emociones y puede provocar discusiones o malentendidos si no se actúa con paciencia. En vínculos consolidados, la astrología china sugiere apostar al diálogo y a decisiones claras; en relaciones inestables, se aconseja tomar distancia y evitar conflictos innecesarios.

. En cuanto a la salud, la advertencia principal pasa por el agotamiento físico y mental. El horóscopo chino señala que será clave cuidar el descanso, manejar el estrés y prestar atención a las señales del cuerpo. Como protección simbólica, Tong Pik-ha recomienda recurrir a elementos asociados a la buena fortuna, como el uso de colores metálicos, el oro o la plata, y tener presentes los números 4 y 9 durante el año.

