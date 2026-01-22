Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

“Asumir lo que deben”: el reclamo por los recursos federales

Jaldo ratificó que su gestión se sostiene en la senda dialoguista con la Nación, pero aclaró que debe ser “recíproco”. En ese punto, marcó que es clave que estén “incluidos en las medidas nacionales”, y que los fondos federales que son coparticipables ingresen a las arcas provinciales. “No queremos que nadie se quede con la plata de los tucumanos, y tampoco queremos plata que no nos corresponda”, indicó. A la vez, insistió con que siguen su curso las tratativas para el reconocimiento de una deuda de la Nación con Tucumán, entre otros puntos, por la atención a jubilados en centros asistenciales del nivel público y por el pago de obras correspondientes a la Nación. “Háganse cargo de lo que le deben a Tucumán”, enrostró.