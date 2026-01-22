Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen
El gobernador retomó el mando con mensajes de alto voltaje político. Disparó contra el "carancheo" de la oposición, exigió reciprocidad a la Nación por los fondos y anunció mano dura en seguridad.
El gobernador Osvaldo Jaldo se reintegró de su licencia dos días antes de lo previsto al frente del Poder Ejecutivo (PE). Junto al vicegobernador Miguel Acevedo, reunió a su gabinete y pidió informes sobre los dos temas que generaron preocupación en el verano: el impacto de las lluvias, en especial, en el interior; y los hechos de inseguridad y de violencia que se cobraron tres vidas en este tiempo.
“Esta es una gestión eficiente”, afirmó el mandatario ante la prensa, no sólo para respaldar la labor de sus funcionarios, sino también para refutar las críticas que llegaron desde la oposición, en especial, de La Libertad Avanza (LLA).
Jaldo había salido de licencia el jueves 8 (por razones particulares y sin goce de sueldo, según el decreto firmado en esa ocasión) y estaba previsto que se reintegrara el viernes. Pero adelantó su regreso en un contexto donde surgieron complicaciones -por las lluvias y por hechos de inseguridad- que abrieron flancos a los cuestionamientos opositores.
Ante todo, el mandatario resaltó la tarea de Acevedo al frente del Poder Ejecutivo. “Muchas gracias, Miguel, por ese trabajo ordenado y coordinado, que muestra una vez más a Tucumán como una provincia distinta, donde no depende de una sola persona, sino de un equipo de trabajo”, aseveró.
Luego, Jaldo dedicó buena parte de sus mensajes a los libertarios que, con el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, a la cabeza, centraron las críticas a la gestión provincial. “Nosotros no vamos a permitir el carancheo político en este tipo de temas. Es fácil opinar de afuera, pero hay que estar en el cuero de aquellos que pierden un familiar, de quienes pierden sus bienes”, dijo. Y, sin mencionar a LLA, cuestionó que “vengan esos espacios políticos que aparecen únicamente en las elecciones a querer sacar ventaja política”.
Jaldo advirtió que faltan obras de infraestructura. “Llevamos apenas dos años de gestión, con un gobierno nacional que dice ‘no hay plata, no hay obra pública’. En ese contexto nos tenemos que manejar nosotros”, afirmó. E instó a no buscar rédito político “con el dolor de la gente”. “Si creen que no ha pasado la campaña después de (las elecciones) del 26 de octubre, yo les quiero decir que los esperamos en 2027, política y electoralmente. Pero ahora no”, planteó Jaldo.
“También son gobierno”: mensajes para los referentes libertarios
El gobernador invitó a dirigentes “de otros espacios políticos que quieran ayudar a Tucumán, los esperamos con los brazos abiertos”. “Aquellos que tienen cargos institucionales, todavía tienen tiempo de hacerlo. Porque ellos también son gobierno; son gobierno de toda la Argentina, y Tucumán es parte de la Argentina. Y al país lo sacamos entre todos, incluida la provincia. No vayan a creer que se va a salvar solo el Gobierno nacional, o se van a salvar solo los que viven en Buenos Aires”, aseguró, en alusión a los libertarios. Y los instó a venir a Tucumán “no sólo para solucionar problemas personales”, sino también para ayudar a “que se hagan obras de infraestructura, que sí están faltando en la provincia”.
“No me van a desgastar”: entre malestar por las filtraciones y una severa advertencia
Jaldo recalcó que su licencia “no le ha costado un solo centavo al Gobierno de la Provincia” y que fue “por razones particulares”. “Mi familia y yo decidimos qué vamos a hacer en este tiempo; nadie más puede opinar”, enfatizó. Luego, no ocultó su enojo por la filtración de imágenes suyas en vacaciones. “Hay medios nacionales incentivados, bancados desde Tucumán para que hablen mal del gobernador que más mide en el país; el que sacó más de medio millón de votos en la provincia. Pero a mí no me van a desgastar. Eso sí: no se metan con mi familia”, afirmó Jaldo. Y advirtió: “este gobernador es tranqueño, quebrachito, duro. No se equivoquen. En 2027, el quebrachito tranqueño los va a volver a atender”.
“Asumir lo que deben”: el reclamo por los recursos federales
Jaldo ratificó que su gestión se sostiene en la senda dialoguista con la Nación, pero aclaró que debe ser “recíproco”. En ese punto, marcó que es clave que estén “incluidos en las medidas nacionales”, y que los fondos federales que son coparticipables ingresen a las arcas provinciales. “No queremos que nadie se quede con la plata de los tucumanos, y tampoco queremos plata que no nos corresponda”, indicó. A la vez, insistió con que siguen su curso las tratativas para el reconocimiento de una deuda de la Nación con Tucumán, entre otros puntos, por la atención a jubilados en centros asistenciales del nivel público y por el pago de obras correspondientes a la Nación. “Háganse cargo de lo que le deben a Tucumán”, enrostró.
“Reactivar obra pública”: destacó la “predisposición” de la Cámara legislativa para tratar los dos DNU
El gobernador, con Acevedo a su derecha, destacó “la predisposición de la mesa de conducción de la Legislatura para sesionar en enero”, cuando se mantiene el receso parlamentario. El jefe del Poder Ejecutivo remarcó que están dos DNU en agenda: el primero para restringir las designaciones en el Estado, y el segundo, para renovar la eximición a las contratistas del Estado a presentar el certificado de cumplimiento fiscal. “Eso tiene que ver con la reactivación de la obra pública”, señaló el mandatario, en alusión al segundo DNU. Y recordó que está en marcha el barrio Procrear II, que había sido suspendido por la Nación y pasó a manos de la Provincia. “Necesitamos que ese decreto esté en vigencia”, recalcó Jaldo.
“Que haya reciprocidad”: reuniones con Santilli y Caputo, en agenda
El mandatario confirmó, ante una pregunta de LA GACETA Play, que está prevista una reunión la próxima semana con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien viene llevando adelante las charlas con los gobernadores por los temas a tratar en el Congreso. “También con el ministro de Economía (Luis Caputo). Queremos una reunión de trabajo con nuestro ministro de Economía (Daniel Abad) para definir estas cosas: ¿Nos pagan, no nos pagan? ¿Nos van a transferir lo que por ley nos corresponde o no? ¿Nos van a colaborar para que las obras que tenemos en ejecución no se paren? ¿Cómo seguimos? Nosotros vamos a acompañar siempre y cuando haya reciprocidad, que sea de ida y vuelta”, planteó el tranqueño.
“No hay una posición”: opinó sobre la reforma laboral, pero dijo que aún no habló con los senadores
Jaldo fue consultado sobre la reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei, y que está en la agenda del Congreso. “Este proyecto, más que de modificación, sería de modernización, porque evidentemente la economía mundial está tan globalizada y hay conceptos que, por la antigüedad de la ley laboral, no los incluye”, indicó. Mencionó, por ejemplo, las nuevas tecnologías, como la robótica, y marcó la importancia de “ponerle un límite”. Luego, instó a “respetar los derechos adquiridos” mediante “luchas gremiales” y con beneficios otorgados “por nuestro líder y conductor, Perón”. Jaldo aclaró: “no hablé con los senadores ni con los diputados por Tucumán, así que no hay una posición tomada sobre la votación”.
“Caminemos Juntos”: preocupación por el impacto de la crisis
El gobernador se refirió al impacto de la crisis económica que atraviesa el país, y que empezó a repercutir en sectores como el textil. “Ya estamos hablando de desempleados, de vacaciones adelantadas, estamos hablando de posibles indemnizaciones. Por eso creo que de una vez por todas hay que ponerse la camiseta argentina y no hacer especulaciones. En 2027 hay elecciones, y ahí, otra vez, seguramente cada uno defenderá sus banderas. Y nosotros vamos a seguir defendiendo la bandera del movimiento nacional justicialista a nivel nacional, y en la provincia, del Partido Justicialista distrito Tucumán. Ahora, en lo institucional, caminemos juntos”, invitó a la gestión nacional de La Libertad Avanza.
“Que sientan el rigor”: alistarán un pabellón en Benjamín Paz para menores en conflicto con la ley
En materia de seguridad, el gobernador Jaldo transmitió su solidaridad a las víctimas de los graves hechos registrados estas semanas, y destacó la labor conjunta de fuerzas provinciales, nacionales y los órganos del Poder Judicial. En ese sentido, respecto a los jóvenes detenidos por el crimen de Alderetes, anticipó que se tomó la decisión de habilitar un pabellón en la Cárcel de Benjamín Paz “para que sientan el rigor de la detención”. “Porque para matar son mayores, y a la hora de la condena, pareciera ser que, porque son menores, hay que tenerles lástima”, planteó el mandatario. Y recordó que todavía está pendiente de debate en el Congreso la legislación que regula la materia penal juvenil.
“Verdades a medias”: las aclaraciones de Jaldo sobre Lules
Jaldo marcó que si bien no estaba en su ánimo “responderle” a la intendenta de Lules, “sí es importante describir lo que venimos haciendo” por ese distrito. Recordó que la Quebrada de Lules, por caso, “no era del municipio, ni de la Provincia, sino privada”. “En esta gestión, de apenas dos años, le hemos dado los fondos necesarios para que la intendenta compre (el inmueble)”, remarcó. Y advirtió: “cuando las verdades se dicen a medias, por ahí suenan a mentiras”. E insistió con que las ayudas llegan a los municipios, pero quienes definen las obras son los intendentes. “Inclusive, sonaba un estadio de fútbol para Lules. Hay que definir, porque si ustedes van a Buenos Aires, le dicen que ‘no hay plata’”, profundizó.