Jaldo recibió al intendente de Alberdi para avanzar en obras estratégicas para esa ciudad

En cuanto a la infraestructura urbana, el jefe municipal señaló que se avanza a buen ritmo en distintas obras ya iniciadas. “Estamos trabajando fuerte en obras que ya comenzaron y que hoy estamos terminando, como la calle Sorteix en el barrio Ofempe, y la iluminación de la Ruta 38, con alrededor de cinco kilómetros de luminarias que estarán finalizadas en poco tiempo para que el gobernador pueda inaugurarlas”, detalló.