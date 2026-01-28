Jaldo recibió al intendente de Alberdi para avanzar en obras estratégicas para esa ciudad

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el intendente de Juan Bautista Alberdi, Bruno Romano, con el objetivo de analizar la situación climática que atravesó la provincia, el avance de las obras en la ciudad y los principales proyectos de infraestructura previstos para este año. Del encuentro también participó la legisladora Nancy Bulacio.
Durante la reunión, Romano destacó especialmente el trabajo preventivo realizado para mitigar los efectos de las lluvias intensas. “Le informé al Gobernador sobre un trabajo muy importante en los canales, como el Canal Norte y el Canal Colorado, con más de un mes y medio de trabajo. Es una obra grande que estimamos finalizar en aproximadamente tres meses”, explicó el intendente.
Gracias a estas tareas, Alberdi logró evitar complicaciones mayores durante los episodios de lluvias que afectaron a otras localidades de Tucumán. “Ese trabajo preventivo permitió que la ciudad no sufriera las consecuencias que sí se vieron en otros puntos de la provincia”, remarcó Romano.
En cuanto a la infraestructura urbana, el jefe municipal señaló que se avanza a buen ritmo en distintas obras ya iniciadas. “Estamos trabajando fuerte en obras que ya comenzaron y que hoy estamos terminando, como la calle Sorteix en el barrio Ofempe, y la iluminación de la Ruta 38, con alrededor de cinco kilómetros de luminarias que estarán finalizadas en poco tiempo para que el gobernador pueda inaugurarlas”, detalló.
Consultado sobre los planteos realizados al mandatario provincial, Romano subrayó el respaldo recibido. “Tenemos muchas cosas por hacer en Alberdi y el gobernador Jaldo se puso a disposición para ayudarnos a concretar todas las obras que tenemos planificadas”, afirmó.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el ingreso a la ciudad, una obra largamente esperada por los vecinos. “Por las condiciones climáticas la obra está un poco atrasada, pero seguimos firmes con el objetivo de inaugurar ese ingreso tan ansiado. Además, después de la rotonda tenemos pensado embellecer toda la calle Quinteros”, anticipó el intendente.
Al referirse a las demandas prioritarias de la comunidad, Romano fue claro: “Hoy el vecino nos pide principalmente el ingreso a la ciudad, la rotonda y seguir embelleciendo Alberdi”.
En materia de seguridad, el intendente destacó una mejora significativa tras la intervención provincial. “Después de la intervención, la ciudad mejoró muchísimo en seguridad. El gobernador hizo mucho hincapié en ese tema y hoy Alberdi es una ciudad más segura que tiempo atrás”, sostuvo.
También resaltó el trabajo conjunto en el área de salud. “Estamos trabajando muy bien con el ministro Luis Medina Ruiz, que siempre nos atiende y nos da respuestas. Próximamente voy a visitarlo para hacer nuevos pedidos que el gobernador me sugirió”, indicó.
Por último, en el plano educativo, Romano destacó acciones concretas que ya se están desarrollando. “Estamos llevando adelante una escuela de natación en el complejo deportivo municipal. La ministra de Educación, Susana Montaldo, se puso a disposición y envió profesores de educación física que cumplen funciones como guardavidas”, concluyó.