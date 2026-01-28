Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa: ¿qué significa el nombre de la bebé?

Se agrandó la familia ensamblada que hace tres años formaron Camila Homs y el futbolista José “El Principito” Sosa: nació Aitana, su primera hija en común tras transitar las 40 semanas de embarazo. La bebé nació en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y se adelantó apenas unos días la fecha estimada de parto.
Para Homs, este es un momento especialmente emotivo: Aitana es su tercera hija, ya que es madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con el futbolista Rodrigo De Paul. Asimismo, Sosa suma con esta llegada su tercera paternidad, al ser también padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, de su vínculo con Carolina Alurralde.
La noticia se conoció tras días de ansiosa espera y mensajes de la modelo en redes sociales, donde había manifestado su entusiasmo por llegar al final de la gestación. En las últimas semanas, Homs había compartido con sus seguidores imágenes y momentos de la recta final de gestación de Aitana.
¿Qué significa Aitana, el nombre de la bebé recién nacida de Camila Homs y José Sosa?
En las últimas semanas, Cami Homs reveló que junto al futbolista eligieron el nombre Aitana, una decisión atravesada por su significado vinculado a la luz. “Hace poquito me mandaron un mensaje diciendo que irradia luz y también dulzura”, contó Homs en una charla con Érica Etter.
También confesó que es un nombre que es un nombre que le gusta hace mucho años, incluso antes del nacimiento de su prima hija Francesca, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, con quien también tuvo a Bautista. “Cuando se lo planteé a José, tipo, me dijo ‘re, me parece re original’. Aparte es como dulce también, así que no me costó mucho la decisión”.
Por último, Homs reconoció que tanto ella como el futbolista de Estudiantes de La Plata compartían el deseo de volver a ser padres de una niña. “Él es recontra papá de nena”, concluyó.
Aitana: el fenómeno de un nombre que escala desde la montaña hasta el podio de los favoritos
Lo que nació como un topónimo en las alturas de la Comunidad Valenciana se consolidó hoy como uno de los nombres más elegidos en el mundo hispanohablante. Aitana, un nombre que evoca fuerza y naturaleza, lidera las listas de registros civiles no solo en España, sino también en México y Argentina.
La teoría más sólida sitúa la raíz de este nombre en la Sierra de Aitana, el pico más elevado de Alicante. Etimológicamente, se vincula con la palabra ibérica para "montaña", sugiriendo una personalidad firme y elevada. No obstante, su mística no termina ahí. Algunos expertos lo asocian con Aydana (influencia árabe), que se traduce como "nuestro tesoro", sin embargo también tiene un vínculo vasco: una vertiente lo relaciona con Aitzane, cuyo significado es "gloria".
Si bien el nombre ya era conocido, su explosión mediática en la última década fue impulsada por figuras de la música y el entretenimiento, transformándolo en un símbolo de modernidad y frescura. Según los expertos en antroponimia, el éxito de Aitana radica en su sonoridad suave pero decidida, ideal para quienes buscan nombres que unan tradición geográfica y vanguardia.