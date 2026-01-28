Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa: ¿qué significa el nombre de la bebé?

También confesó que es un nombre que es un nombre que le gusta hace mucho años, incluso antes del nacimiento de su prima hija Francesca, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, con quien también tuvo a Bautista. “Cuando se lo planteé a José, tipo, me dijo ‘re, me parece re original’. Aparte es como dulce también, así que no me costó mucho la decisión”.