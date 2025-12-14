Alerta en Estudiantes: los sancionados por el “pasillo de espaldas” podrían perderse el Trofeo de Campeones

Aquel episodio se dio en los octavos de final del Clausura, en el Gigante de Arroyito, cuando los jugadores del “Pincha” le dieron la espalda al plantel de Central durante el pasillo de honor, en señal de disconformidad por la polémica coronación del equipo rosarino como campeón de la Liga Profesional a partir de la tabla anual. La imagen generó un fuerte revuelo y derivó en sanciones por parte de la AFA.