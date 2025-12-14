Secciones
Alerta en Estudiantes: los sancionados por el “pasillo de espaldas” podrían perderse el Trofeo de Campeones

La sanción aplicada tras el gesto frente a Rosario Central dejó una zona gris en el fallo del Tribunal de Disciplina y abre un interrogante de cara al cruce con Platense en San Nicolás.

INCÓGNITA. Estudiantes aguarda una definición reglamentaria que podría condicionar su plantel para la próxima final del calendario local. INCÓGNITA. Estudiantes aguarda una definición reglamentaria que podría condicionar su plantel para la próxima final del calendario local. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
La consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura abrió un nuevo frente fuera de la cancha. Mientras el equipo de Eduardo Domínguez se prepara para enfrentar a Platense el próximo 20 de diciembre, en el estadio Único de San Nicolás, por el Trofeo de Campeones, persiste una incógnita clave: si podrá contar o no con los futbolistas sancionados tras el recordado “pasillo de espaldas” a Rosario Central.

Aquel episodio se dio en los octavos de final del Clausura, en el Gigante de Arroyito, cuando los jugadores del “Pincha” le dieron la espalda al plantel de Central durante el pasillo de honor, en señal de disconformidad por la polémica coronación del equipo rosarino como campeón de la Liga Profesional a partir de la tabla anual. La imagen generó un fuerte revuelo y derivó en sanciones por parte de la AFA.

El Tribunal de Disciplina resolvió castigar con dos partidos de suspensión a los once futbolistas titulares de ese encuentro, además de aplicar una sanción de seis meses a Juan Sebastián Verón, quien quedó inhabilitado para realizar cualquier actividad vinculada al fútbol con el club. Sin embargo, el fallo dejó un margen de ambigüedad que hoy mantiene en vilo a Estudiantes.

Según lo comunicado oficialmente, las suspensiones “se computarán en el próximo torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga”. Allí radica el principal interrogante porque no se especifica si el Trofeo de Campeones entra dentro de esa categoría o si la sanción recién se hará efectiva en el Torneo Apertura 2026.

En los considerandos del fallo, el Tribunal explicó que decidió no aplicar las sanciones en el Clausura para evitar afectar el desarrollo de la competencia en curso y para que la pena no resultara desproporcionada. Pero al hablar de “próximo torneo oficial”, no quedó claro si se refiere al siguiente certamen de liga o a cualquier competencia oficial posterior.

Quiénes están sancionados

Los jugadores alcanzados por la sanción son: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

En el caso de Santiago Núñez, la pena incluye además la prohibición de portar la cinta de capitán durante tres meses, ya que fue quien llevó el brazalete en aquel partido. La situación resulta particular porque Núñez no suele ser el capitán del equipo, pero ante la ausencia de referentes como Santiago Ascacíbar, José Sosa y Guido Carrillo en la formación titular, le tocó asumir ese rol.

Con este panorama, Domínguez todavía no sabe si podrá contar con esos once futbolistas para el duelo ante Platense, que pondrá en juego un nuevo título. Si la AFA interpreta que el Trofeo de Campeones forma parte del “próximo torneo oficial”, Estudiantes debería afrontar ese partido con múltiples bajas. Si, en cambio, la sanción se traslada al calendario de 2026, los suspendidos cumplirían las fechas en los primeros partidos del Apertura, frente a Independiente y Boca.

Por ahora, no hubo una comunicación aclaratoria que despeje la duda. Así, mientras celebra el Clausura y se prepara para otra final, Estudiantes aguarda una definición administrativa que puede condicionar de manera decisiva su próximo compromiso.

