Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: cuándo será la fiesta, dónde y qué figuras internacionales estarían en la lista de invitados

En un momento de plena estabilidad emocional, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se preparan para dar un paso decisivo en su relación, luego de atravesar una prolongada separación. Fiel a un perfil reservado, la pareja mantuvo en hermetismo los detalles de su boda, aunque en las últimas horas comenzaron a trascender algunas precisiones sobre el evento más esperado tanto por su entorno cercano como por el ambiente del espectáculo y el deporte.
En el programa LAM, la periodista Pilar Smith aportó información que permite dimensionar la magnitud de la celebración. Entre los datos destacados, mencionó una posible fecha y aclaró: “Se acuerdan que se hablaba de diciembre de 2025, finalmente va a ser diciembre de 2026. Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo y algunas personas ya fueron invitadas de palabra”.
Tini y De Paul planean su casamiento: ¿cuándo y dónde sería la fiesta?
La fecha del casamiento está condicionada por el calendario deportivo de Europa y Sudamérica, que suele liberar compromisos hacia el cierre del año. Con varios jugadores de la selección argentina entre los invitados, la pareja resolvió que diciembre sea el mes del enlace. “La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre. Tiene que ser cercano a las Fiestas por el receso tanto en Europa como en Argentina. Van a venir muchos futbolistas”, aseguró Smith.
El lugar ya fue definido: El Dok Haras, una estancia de gran extensión situada en Exaltación de la Cruz, en las cercanías de Pilar, donde anteriormente celebraron su boda personalidades como Oriana Sabatini, Cande Tinelli y Jorge Lanata.
La posible liste de invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
El casamiento de Tini y De Paul promete ser un evento que también tendrá entre sus invitados a figuras internacionales, entre las que destacan Chris Martin, Alejandro Sanz y Lionel Messi. Una de las mayores novedades tiene que ver con la participación de Ricky Martin, tanto como invitado como potencial colaborador en el escenario.
“También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboración”, adelantó la periodista en el programa, lo que abre la posibilidad de un show en vivo durante la fiesta. La información se completa con la confirmación de una versión especial del clásico “Vuelve”, interpretada por la artista argentina y el cantante puertorriqueño: “Van a hacer una versión de Vuelve”.