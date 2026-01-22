La película “Belén” enfrenta su destino en un día clave para los Oscar

Llegó el día más desafiante para “Belén”, la película argentina inspirada en un caso penal real ocurrido en Tucumán y nominada al Oscar a la mejor producción internacional. En diciembre, la producción dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y con un amplio elenco tucumano encabezado por Camila Plaate, quedó entre las 15 preseleccionadas, y a primera hora se sabrá si pasa el último filtro y figura entre las cinco finalistas para la gala de premiación del 15 de marzo. También se sabrán los candidatos en todas las categorías, incluyendo las mayores.
Ante el altísimo nivel de sus rivales, si logra aparecer en esa selecta lista ya habrá alcanzado su objetivo, porque ganar la estatuilla se vislumbra -a priori- como una utopía. A su favor juega la historia: desde que se implementó la short list (como se conoce al paso dado hace un mes), siempre que un filme nacional entró en la nómina llegó a ser finalista, como pasó con “Argentina, 1985” y con “Relatos salvajes”.
En contra se levanta, como un muro, el peso de los filmes con los que compite, algunos de los cuales son candidatos seguros. La gran postulante es “Valor sentimental”, un drama noruego que acaba de ganar seis premios en la fiesta del Cine Europeo y que ya esta prenominada en el Oscar en casting (categoría que debuta este año) y fotografía y que se llevó premios en los Globo de Oro y los Critics Choice, entre otras galas. Por Europa pisan fuerte también la española “Sirât” (con cinco estatuillas europeas), que en los Oscar es mencionada además en casting, fotografía, banda sonora original y sonido; y la francesa “Fue sólo un accidente”, del iraní Jafar Panahi y filmada en su país, lo cual sería un guiño a la crisis del régimen de los Ayatollah.
El cine surcoreano se juega con “No hay otra opción”, que sigue en las salas tucumanas; y no se puede descartar la tunecina “La voz de Hind Rajab”, sobre la tragedia de Gaza. Y por América Latina hay un cabeza a cabeza entre “Belén” y la brasileña “El agente secreto”, con Wagner Moura que podría ser postulado a mejor actor.