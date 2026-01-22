La película “Belén” enfrenta su destino en un día clave para los Oscar

En contra se levanta, como un muro, el peso de los filmes con los que compite, algunos de los cuales son candidatos seguros. La gran postulante es “Valor sentimental”, un drama noruego que acaba de ganar seis premios en la fiesta del Cine Europeo y que ya esta prenominada en el Oscar en casting (categoría que debuta este año) y fotografía y que se llevó premios en los Globo de Oro y los Critics Choice, entre otras galas. Por Europa pisan fuerte también la española “Sirât” (con cinco estatuillas europeas), que en los Oscar es mencionada además en casting, fotografía, banda sonora original y sonido; y la francesa “Fue sólo un accidente”, del iraní Jafar Panahi y filmada en su país, lo cual sería un guiño a la crisis del régimen de los Ayatollah.