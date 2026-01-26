Natalie Portman habló de "Belén": ¿cuál fue la crítica que hizo a los Oscar?

Durante una charla con Variety en el Festival de Cine de Sundance, Natalie Portman cuestionó la temporada de premios ante la falta de reconocimiento al trabajo de las mujeres directoras. La actriz, ganadora del Oscar, advirtió que muchas de las mejores producciones del último año quedaron fuera de las principales ternas de competencia.
En ese contexto, la protagonista mencionó específicamente el cine argentino para ilustrar la calidad de los proyectos que la industria suele ignorar. Su intervención generó una fuerte repercusión, al señalar un sesgo persistente que limita la visibilidad de las cineastas en los eventos más importantes del ámbito cinematográfico global.
Qué dijo Natalie Portman sobre Belén
Durante la promoción de su nueva película The Gallerist, Natalie Portman expresó que varias de las mejores producciones del año contaron con la dirección de mujeres. Entre sus ejemplos destacados, la actriz mencionó títulos como Sorry, Baby, El testamento de Ann Lee y Belén, el largometraje dirigido por la cineasta y actriz argentina Dolores Fonzi.
La estrella de Hollywood sostuvo que la ausencia de mujeres en la categoría de Mejor Director refleja una deuda persistente dentro de la industria cinematográfica. Al referirse a las nominaciones actuales, Portman afirmó que todavía queda mucho trabajo por hacer para lograr un reconocimiento equitativo en los premios más importantes del sector.
Belén no logró entrar en las nominaciones para los Oscar
La película argentina "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, no logró una nominación en la edición 98 de los Premios Oscar, cuyo listado oficial de candidatos fue anunciado este jueves 22 de enero por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La ceremonia se realizará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Entre las cinco películas que sí quedaron nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional se encuentran: “Sentimental Value” (Noruega), “The Secret Agent” (Brasil), “It Was Just an Accident” (Francia), “Sirât” (España) y “The Voice of Hind Rajab” (Túnez). Estas producciones representarán a sus países en la carrera por la estatuilla, en un año con fuerte presencia de cine europeo y latinoamericano.