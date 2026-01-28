Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Mientras tanto, el público que ingresaba al estadio mostraba posturas divididas. “Es un referente de la casa, estuvo en las buenas y en las malas. Lo vamos a recibir con mucho respeto y educación”, consideró Fernando Benzusán, socio desde hace 18 años. En la misma sintonía se expresó Fernando Agüero, de 32 años. “No hay que olvidarse de que nos salvó del descenso y nos hizo pelear un campeonato”, dijo, anticipando que lo iba a aplaudir.