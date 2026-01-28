Por las zonas afectadas

“Las máquinas ya están trabajando en García Fernández, recuperando los caminos que fueron afectados por las lluvias. Esto es lo que entendemos por una gestión ejecutiva: detectar el problema y actuar, sin vueltas”, indicó el referente peronista de Banda del Río Salí. Agregó que, a la vez de actuar en García Fernández, “al mismo tiempo se interviene en distintos puntos de la provincia, con equipos de comunas, municipios y organismos provinciales, todos coordinados y en el territorio”. “Ese es el compromiso del Gobierno de la Provincia y del gobernador Osvaldo Jaldo: estar donde hace falta, cuando hace falta, y seguir trabajando”, añadió Monteros.