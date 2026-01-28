Por las zonas afectadas

Secciones
"La indignación de redes se la dejamos a los que no hacen nada", dijo Jaldo.

Hace 4 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió ayer las zonas afectadas por las fuertes tormentas que castigaron la provincia. En el helicóptero de la Provincia, junto al ministro del Interior, Darío Monteros, el jefe del Poder Ejecutivo pasó por Alpachiri, por Alto Verde y por La Madrid, tres de las localidades castigadas por el clima.

Monteros, a través de sus redes sociales, destacó las acciones que se llevaron adelante desde el Poder Ejecutivo ante los temporales del verano.

“Las máquinas ya están trabajando en García Fernández, recuperando los caminos que fueron afectados por las lluvias. Esto es lo que entendemos por una gestión ejecutiva: detectar el problema y actuar, sin vueltas”, indicó el referente peronista de Banda del Río Salí. Agregó que, a la vez de actuar en García Fernández, “al mismo tiempo se interviene en distintos puntos de la provincia, con equipos de comunas, municipios y organismos provinciales, todos coordinados y en el territorio”. “Ese es el compromiso del Gobierno de la Provincia y del gobernador Osvaldo Jaldo: estar donde hace falta, cuando hace falta, y seguir trabajando”, añadió Monteros.

Días atrás, había destacado el lanzamiento del plan provincial de recuperación de caminos, y había dejado una crítica alusiva a La Libertad Avanza. “Somos una gestión ante todo ejecutiva, la indignación de redes se la dejamos a los que nunca hacen nada por Tucumán”, arremetió el bandeño.


