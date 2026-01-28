El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Atlético Tucumán repartió puntos frente a Central Córdoba y volvió a mostrar un funcionamiento discreto, con escaso peso ofensivo y dificultades para imponer condiciones como local. En un partido de bajo vuelo, el equipo tuvo algunos pasajes interesantes, pero en líneas generales prevalecieron las imprecisiones y la falta de claridad para romper el cero. Estos fueron los puntajes del “Decano” tras el empate en el José Fierro.