El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Atlético Tucumán repartió puntos frente a Central Córdoba y volvió a mostrar un funcionamiento discreto, con escaso peso ofensivo y dificultades para imponer condiciones como local. En un partido de bajo vuelo, el equipo tuvo algunos pasajes interesantes, pero en líneas generales prevalecieron las imprecisiones y la falta de claridad para romper el cero. Estos fueron los puntajes del “Decano” tras el empate en el José Fierro.
Luis Ingolotti (4)
Central Córdoba no lo exigió casi en ningún momento y en una ocasión casi choca a sus compañeros al ir a buscar una pelota. Le cuesta mucho con la pelota en los pies.
Leonel Di Plácido (4)
Tuvo algunas excursiones ofensivas pero estuvo impreciso y le costó generar riesgo. En defensa estuvo correcto, aunque casi nunca fue exigido en profundidad.
Gianluca Ferrari (5)
Salió varias veces a cortar en el medio, aunque abusó de la fuerza y se terminó ganando una amarilla. Cuando se quedó en la zaga, cumplió.
Gastón Suso (5)
Parado en el centro del área, rechazó de arriba las pocas aproximaciones que tuvo el visitante. Nunca fue exigido, pero tampoco pasó sobresaltos.
Ignacio Galván (6)
Fue el mejor, en el mejor momento de Atlético. Con sus constantes subidas por la banda izquierda complicó mucho a la defensa santiagueña. Entre él y Laméndola puede nacer una sociedad muy interesante para generar desequilibrio en el ataque.
Renzo Tesuri (5)
Mostró muchas ganas, una marca registrada de su juego, pero no participó demasiado en el circuito ofensivo. Cuando lo hizo, tampoco mostró demasiadas ideas. Protestó los fallos arbitrales hasta cuando no correspondía.
Kevin Ortiz (5)
En el primer tiempo fue el mejor del medio campo. Marcó y fue un relevo constante para sus compañeros. Además se animó a probar al arco. En el complemento tuvo más responsabilidad en el manejo y su rendimiento decayó.
Ezequiel Ham (4)
Casi siempre corrió por detrás de la pelota; se lo vio algo incómodo en el esquema. En el segundo tiempo la pelota pasó más por él, pero no tuvo muchas luces para crear.
Franco Nicola (5)
Se lo vio rápido y participativo, pero casi siempre tomó malas decisiones. Además, le costó mucho el roce y casi siempre perdió en las divididas.
Leandro Díaz (4)
Ayudó bajando a pivotear, pero cada vez que la pelota cayó al área estuvo lejos de la acción. Probó al arco varias veces, pero no acertó. Quedó en fuera de juego en muchas oportunidades.
Nicolás Laméndola (5)
Comenzó movedizo y formó un buen tándem con Galván, pero pecó de egoísta en varias jugadas que pedían otra cosa. En el complemento se asoció más pero no estuvo fino en los últimos metros.
Manuel Brondo (-)
Su ingreso no le aportó demasiado al equipo. Se paró dentro del área, pero tocó muy pocas pelotas. Incluso, se lo vio fuera de timing.
Javier Domínguez (-)
Se paró como un volante central clásico e intentó ser el primer pase del equipo. Comenzó bien, pero fue perdiendo fuerzas y terminó alternando buenas y malas.
Gabriel Compagnucci (-)
Tuvo una chance clara, desde una posición inmejorable. Sin embargo su remate terminó pegando en el cuerpo del defensor “ferroviario”.
Lautaro Godoy (-)
Saltó al campo casi sobre el final y no tuvo mucha participación.