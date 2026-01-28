Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

La imagen es clara: Atlético es un equipo dividido en dos; 20 minutos iniciales con una gran cantidad de generación de juego y 70 minutos de poco y nada. La primera cara se ganó aplausos, se celebró e ilusionó a los hinchas del “Decano”. Hay que ser justos: el equipo de Hugo Colace generó cuatro jugadas de peligro. Un cabezazo ajustado de Renzo Tesuri tras un gran centro de Nicolás Laméndola, un remate potente de Franco Nicola, un latigazo de Ignacio Galván y una “locura” de mitad de cancha de Leandro Díaz. Cuatro momentos que expusieron la intención del “Decano” de modificar por completo la imagen que había mostrado en Mendoza y dejaron en claro la importancia de sumar de local a cualquier costo. Todo, además, frente a un Central Córdoba que llegó a Tucumán con la misión de rascar un punto, sin ideas y con las piernas cansadas desde el arranque.