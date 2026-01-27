Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial aumentó por tercer día consecutivo: a cuánto se vendió en Tucumán

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió cinco unidades y cerró a $1.442,50 para la venta, su nivel más alto desde el 14 de enero.

El dólar volvió a subir. El dólar volvió a subir.
Hace 1 Hs

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva, pero se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación. Este martes, la divisa avanzó $5 y cerró a $1.465 para la venta en la cotización del Banco Nación (BNA). 

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió cinco unidades y cerró a $1.442,50 para la venta, su nivel más alto desde el 14 de enero. Aun así, en el balance mensual el tipo de cambio mantiene una baja de $12,50 o 0,9% frente a los $1.455 del 30 de diciembre.

El riesgo país perforó los 500 puntos: una por una, las claves que lo llevaron al nivel más bajo desde 2018

El riesgo país perforó los 500 puntos: una por una, las claves que lo llevaron al nivel más bajo desde 2018

Para la jornada, el Banco Central estableció un techo de $1.559,78 dentro del régimen de bandas cambiarias. De este modo, el dólar mayorista se ubicó $117,28 por debajo de ese límite, lo que equivale a una distancia del 8,1% respecto del nivel que habilitaría la libre flotación. Según informó la autoridad monetaria, el promedio en las entidades financieras fue de $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Por su parte, el dólar "blue" finalizó la jornada sin cambios, en $1.490, luego de haber llegado a negociarse a $1.500 al mediodía.

Ayer, el tipo de cambio informal había tocado un piso intradiario de $1.480, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre. En el balance de enero, el blue acumula una caída de $40 o 2,6%.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevo retroceso del dólar: el oficial marcó su precio más bajo desde finales de noviembre

Nuevo retroceso del dólar: el oficial marcó su precio más bajo desde finales de noviembre

Dólar oficial hoy: cayó por segunda jornada consecutiva y se vendió a $1.450 en el Banco Nación

Dólar oficial hoy: cayó por segunda jornada consecutiva y se vendió a $1.450 en el Banco Nación

Jornada sin sobresaltos: el dólar oficial operó sin cambios y se alejó del límite de las bandas

Jornada sin sobresaltos: el dólar oficial operó sin cambios y se alejó del límite de las bandas

Bitcoin perfora los U$S 88.000 y se encienden las alarmas por un posible shutdown

Bitcoin perfora los U$S 88.000 y se encienden las alarmas por un posible "shutdown"

Lo más popular
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
1

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
2

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
3

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
4

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
6

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Más Noticias
Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios