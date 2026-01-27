El dólar oficial aumentó por tercer día consecutivo: a cuánto se vendió en Tucumán

Para la jornada, el Banco Central estableció un techo de $1.559,78 dentro del régimen de bandas cambiarias. De este modo, el dólar mayorista se ubicó $117,28 por debajo de ese límite, lo que equivale a una distancia del 8,1% respecto del nivel que habilitaría la libre flotación. Según informó la autoridad monetaria, el promedio en las entidades financieras fue de $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.