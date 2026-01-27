El dólar oficial aumentó por tercer día consecutivo: a cuánto se vendió en Tucumán

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva, pero se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación. Este martes, la divisa avanzó $5 y cerró a $1.465 para la venta en la cotización del Banco Nación (BNA).
En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió cinco unidades y cerró a $1.442,50 para la venta, su nivel más alto desde el 14 de enero. Aun así, en el balance mensual el tipo de cambio mantiene una baja de $12,50 o 0,9% frente a los $1.455 del 30 de diciembre.
Para la jornada, el Banco Central estableció un techo de $1.559,78 dentro del régimen de bandas cambiarias. De este modo, el dólar mayorista se ubicó $117,28 por debajo de ese límite, lo que equivale a una distancia del 8,1% respecto del nivel que habilitaría la libre flotación. Según informó la autoridad monetaria, el promedio en las entidades financieras fue de $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.
Por su parte, el dólar "blue" finalizó la jornada sin cambios, en $1.490, luego de haber llegado a negociarse a $1.500 al mediodía.
Ayer, el tipo de cambio informal había tocado un piso intradiario de $1.480, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre. En el balance de enero, el blue acumula una caída de $40 o 2,6%.