Bitcoin perfora los U$S 88.000 y se encienden las alarmas por un posible "shutdown"

El mercado de criptomonedas sufrió un duro revés este fin de semana, con el Bitcoin cayendo por debajo de la barrera psicológica de los U$S 88.000.
La corrección, que aleja al activo de los máximos de U$S 125.000 registrados en 2025, responde a un cóctel de incertidumbre política y comercial que disparó la aversión al riesgo entre los inversores globales.
En apenas 30 minutos se liquidaron U$S 60 millones en posiciones largas apalancadas, ante el temor creciente de un inminente cierre del Gobierno de los Estados Unidos (“shutdown)”.
Aunque en el corto plazo muestra movimientos moderados, en la última semana acumula pérdidas cercanas al 6%, reflejando la cautela dominante entre los participantes del mercado.
El panorama técnico para el Bitcoin es sombrío: analistas advierten sobre la formación de un “death cross” (cruce de la muerte) en los gráficos, lo que podría profundizar la caída hasta la zona de los U$S 70.000.