Nuevo retroceso del dólar: el oficial marcó su precio más bajo desde finales de noviembre

El dólar oficial registró este miércoles una nueva caída y se vendió a $1.455 en las pizarras del Banco Nación (BNA), luego de retroceder $5 en la jornada. Se trata del precio más bajo desde el 21 de noviembre, en un contexto de retroceso generalizado del tipo de cambio en el mercado local.
La baja en los bancos acompañó la tendencia observada en el mercado mayorista, donde el dólar comercial recortó cuatro unidades y cerró a $1.430,50 para la venta.
En paralelo, el Banco Central fijó para la fecha un techo para las bandas cambiarias -que se actualizan en base a la inflación- en $1.552,35. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $121,85 por debajo del límite superior, marcando el rango más amplio desde el 14 de octubre, cuando había alcanzado el 9,4%.
Dólar hoy: a cuánto se vendió en el segmento informal
La tendencia bajista también se reflejó en el mercado informal. El dólar "blue" descendió $5 y finalizó a $1.500 para la venta. En tanto, el dólar MEP registró una variación de 0,45% y finalizó la jornada en $1.465,03, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) mostró una caída más pronunciada, del 0,061%, y cerró a $1.514,75.