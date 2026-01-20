Jornada sin sobresaltos: el dólar oficial operó sin cambios y se alejó del límite de las bandas

Luego del incremento registrado en la jornada anterior, el dólar oficial operó sin variaciones este martes. En el segmento minorista, la cotización se mantuvo en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.
En el mercado mayorista, la divisa estadounidense también mostró estabilidad y cerró en $1.434,50. De esta manera, el tipo de cambio quedó ubicado a 8,1% del techo de la banda, lo que representa la brecha máxima desde el 17 de noviembre.
En tanto, los dólares paralelos exhibieron una dinámica similar, con movimientos acotados. El dólar "blue" finalizó la jornada sin cambios, a $1.505 para la venta. Por su parte, las cotizaciones financieras operaron con relativa estabilidad: el dólar MEP cerró en $1.471,72, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.523,23.
Vuelve el "carry trade" y gana protagonismo dentro del mercado financiero
Tras conocerse el índice de inflación de diciembre, el mercado financiero empezó a mostrar un cambio de rumbo en las estrategias de inversión. Con un escenario de menor presión cambiaria y señales de desaceleración de precios, los inversores comenzaron a revisar carteras que habían quedado fuertemente dolarizadas durante el proceso electoral y a volver la mirada hacia instrumentos en pesos. En ese reordenamiento, el "carry trade" recuperó protagonismo como una alternativa para aprovechar tasas reales positivas.
Este nuevo contexto estuvo acompañado por cambios en el esquema cambiario que reforzaron el atractivo de las colocaciones en moneda local y alentaron una mayor diversificación. Así, los bonos en pesos se posicionaron entre las opciones más destacadas del inicio de enero.
Los títulos ajustados por inflación continúan concentrando demanda, mientras que de forma paulatina las Lecap y los Boncap ganaron espacio como herramientas para resguardar el capital frente a la suba de precios, con la expectativa de que las tasas de interés se mantengan por encima de la inflación, consignó el diario "Ámbito".
En ese marco, volvió a tomar relevancia la comparación entre las Lecap y el plazo fijo tradicional. Las letras del Tesoro, que pagan una tasa fija capitalizable y cotizan en el mercado, ofrecen mayor flexibilidad al poder negociarse antes de su vencimiento y se orientan a horizontes de corto y mediano plazo. El plazo fijo, en cambio, garantiza desde el inicio el rendimiento final, pero exige inmovilizar el capital por 30 días y limita la liquidez, además de mostrar rendimientos que suelen quedar rezagados frente a la inflación.
Luego de la última licitación del Tesoro, las Lecap mejoraron sus tasas y volvieron a ubicarse claramente por encima de la suba de precios, lo que aceleró el desarme de posiciones en plazos fijos. Esta dinámica impulsó una migración de pesos hacia estos instrumentos, especialmente en los tramos más cortos de la curva, donde se combinan altos rendimientos efectivos con menor riesgo de duración.
No obstante, el atractivo de la estrategia sigue condicionado a la estabilidad macroeconómica y a la evolución de la inflación y el tipo de cambio, variables que pueden alterar rápidamente el equilibrio actual a favor de las inversiones en moneda local.