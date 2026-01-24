El verano le sienta bien a las reservas del Banco Central

El optimismo del mercado para con la Argentina dejó una nueva suba de los bonos en dólares que apuntaló otra baja del riesgo país. Los bonos en dólares mostraron su tercer avance consecutivo en Wall Street y el riesgo país cerró la semana en mínimos de siete años y medio, a 527 puntos básicos. La suba de los títulos soberanos se dio a pesar del complicado entramado global que hizo tambalear a los mercados con la avanzada de Donald Trump sobre Groenlandia. En la plaza local, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de subas, encabezadas por el Global 2041 (1,3%). El riesgo país cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades, según la medición de JP Morgan. Se trata de su menor nivel desde junio de 2018.