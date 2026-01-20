Racha positiva para el Central: acumula más de U$S 700 millones en lo que va de enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer U$S 21 millones. Tras 11 ruedas consecutivas con compras de contado, la entidad monetaria incorporó U$S 708 millones a las reservas netas en enero. En tanto, las reservas internacionales brutas crecieron en U$S 201 millones, a U$S 44.801 millones, un máximo desde el 5 de enero de 2023, por efecto principal del incremento de la cotización de activos como el oro, que avanzó 1,8%, a un récord nominal de U$S 4.677 la onza.
Con el inicio del nuevo programa monetario, la entidad que preside Santiago Bausili se comprometió a adquirir hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sin embargo, se especula con que la entidad financiera superó ese umbral y operó por fuera del MLC.
Para la Fase 4 se estableció que el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas “estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”, donde el BCRA “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.
Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el foco pasa ahora por la sostenibilidad del combo compras del BCRA más un dólar oficial a la baja. La semana pasada fue elocuente. El Central compró U$S 469 millones (y el Tesoro habría sumado otros U$S 158 millones) mientras el spot cayó 2,4% hasta $ 1.430. Este último factor generaría que las compras se retroalimenten: cuanto más se aleja el dólar del techo de la banda, mayor espacio gana el Central para comprar y más credibilidad gana el régimen cambiario, explica el diagnóstico privado. Detrás del combo parecen confluir dos factores clave:
1) Las compras en bloque de las emisiones post elecciones legislativas (tienen hasta 180 días para liquidar, en su mayoría).
2) la aceleración de la liquidación del agro, que saltó a un promedio diario de U$S 94 millones (al jueves pasado, con un pico puntual de U$S 143 millones ese día), frente a los U$S 53 millones diarios de diciembre.