Secciones
EconomíaNoticias económicas

Racha positiva para el Central: acumula más de U$S 700 millones en lo que va de enero

El BCRA encadenó 11 jornadas de compras en el mercado de cambios.

Hace 2 Hs

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer U$S 21 millones. Tras 11 ruedas consecutivas con compras de contado, la entidad monetaria incorporó U$S 708 millones a las reservas netas en enero. En tanto, las reservas internacionales brutas crecieron en U$S 201 millones, a U$S 44.801 millones, un máximo desde el 5 de enero de 2023, por efecto principal del incremento de la cotización de activos como el oro, que avanzó 1,8%, a un récord nominal de U$S 4.677 la onza.

Con el inicio del nuevo programa monetario, la entidad que preside Santiago Bausili se comprometió a adquirir hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sin embargo, se especula con que la entidad financiera superó ese umbral y operó por fuera del MLC.

Para la Fase 4 se estableció que el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas “estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”, donde el BCRA “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el foco pasa ahora por la sostenibilidad del combo compras del BCRA más un dólar oficial a la baja. La semana pasada fue elocuente. El Central compró U$S 469 millones (y el Tesoro habría sumado otros U$S 158 millones) mientras el spot cayó 2,4% hasta $ 1.430. Este último factor generaría que las compras se retroalimenten: cuanto más se aleja el dólar del techo de la banda, mayor espacio gana el Central para comprar y más credibilidad gana el régimen cambiario, explica el diagnóstico privado. Detrás del combo parecen confluir dos factores clave:

1) Las compras en bloque de las emisiones post elecciones legislativas (tienen hasta 180 días para liquidar, en su mayoría).

2) la aceleración de la liquidación del agro, que saltó a un promedio diario de U$S 94 millones (al jueves pasado, con un pico puntual de U$S 143 millones ese día), frente a los U$S 53 millones diarios de diciembre.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Banco Central aceleró la acumulación de reservas y recibió el respaldo del FMI

El Banco Central aceleró la acumulación de reservas y recibió el respaldo del FMI

Juicio por YPF: pidieron declarar a la Argentina en desacato y aplicar una multa de un millón de dólares por día

Juicio por YPF: pidieron declarar a la Argentina en "desacato" y aplicar una multa de un millón de dólares por día

Melconian advirtió que la inflación no está derrotada y cuestionó el dólar libre

Melconian advirtió que la inflación no está derrotada y cuestionó el "dólar libre"

El dólar oficial arrancó la semana estable y el blue finalizó a $1.505

El dólar oficial arrancó la semana estable y el "blue" finalizó a $1.505

Bandas cambiarias: cuál es el techo que podría alcanzar el dólar a fines de febrero

Bandas cambiarias: cuál es el techo que podría alcanzar el dólar a fines de febrero

Lo más popular
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea
1

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia
2

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Ser grande también se juega afuera de la cancha: el desafío societario de Atlético y San Martín
3

Ser grande también se juega afuera de la cancha: el desafío societario de Atlético y San Martín

Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común
4

Caos en las rotondas: “yo primero” sobre el bien común

5

Cartas de lectores: Solidaridad entre rejas

6

Cartas de lectores II: la farsa, dentro de una tragedia

Más Noticias
Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

Sesiones extraordinarias del Congreso: el Gobierno de Javier Milei acelera la negociación por los votos

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

Comentarios