Racha positiva para el Central: acumula más de U$S 700 millones en lo que va de enero

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el foco pasa ahora por la sostenibilidad del combo compras del BCRA más un dólar oficial a la baja. La semana pasada fue elocuente. El Central compró U$S 469 millones (y el Tesoro habría sumado otros U$S 158 millones) mientras el spot cayó 2,4% hasta $ 1.430. Este último factor generaría que las compras se retroalimenten: cuanto más se aleja el dólar del techo de la banda, mayor espacio gana el Central para comprar y más credibilidad gana el régimen cambiario, explica el diagnóstico privado. Detrás del combo parecen confluir dos factores clave: