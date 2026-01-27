El riesgo país vuelve a caer y queda al borde de perforar los 500 puntos por primera vez desde 2018
El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió este martes y se ubicó en mínimos de los últimos siete años y medio. El avance de los bonos impulsa la baja, mientras suben las acciones argentinas en Wall Street y en la plaza local.
El riesgo país argentino volvió a mostrar una fuerte mejora y quedó a un paso de perforar el piso de los 500 puntos por primera vez desde 2018. Este martes el indicador que elabora JP Morgan cayó 10 unidades y se ubicó en 503 puntos básicos, el nivel más bajo desde junio de 2018. En los primeros minutos de la rueda, incluso, llegó a tocar las 501 unidades.
La baja del riesgo país se explica por una nueva suba en los precios de los bonos soberanos argentinos, que avanzaban desde la apertura de la jornada. Este movimiento refuerza el optimismo de los mercados financieros y consolida una tendencia de compresión del indicador en las últimas semanas.
Un riesgo país en niveles más bajos abre la puerta a que la Argentina pueda volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%. Esto permitiría comenzar a refinanciar los vencimientos que enfrenta el país a lo largo de este año.
Sobre este punto, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que los inversores siguen de cerca la evolución del indicador en un contexto marcado por la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).
“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuándo podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo”, afirmó Franco.
Acciones argentinas, en alza
El buen clima financiero también se refleja en el mercado accionario. Las acciones argentinas operan en verde este martes, con subas de hasta 9% en Wall Street. Los mayores avances corresponden a Cresud (9,2%), BBVA (3,7%) y Telecom (3,2%).
En el plano local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña sube 2,1% medido en pesos y 2,4% en dólares, acompañando el optimismo del mercado externo.
El dólar muestra una leve suba
En el mercado cambiario, el dólar inició la segunda rueda de la semana con una suba de $5 en las pantallas del Banco Nación, donde cotiza a $1465. En el segmento mayorista, la divisa avanza $2,50 y se negocia a $1440.
Esta cotización se mantiene por debajo del techo de $1559,78 que establece el esquema de bandas cambiarias para este martes.
En este contexto, el Banco Central ya compró US$1017 millones en lo que va de enero, con un tipo de cambio en baja.
Según el reporte matutino de Portfolio Personal Inversiones (PPI), “el saldo del sector público consolidado (BCRA + Tesoro) se expandió a U$S752 millones en el mes, el registro más elevado desde junio del año pasado (U$S1229 millones), aunque más virtuoso que este. Pues, el saldo actual no responde a esquemas transitorios -como la reducción temporal de retenciones al agro de junio- sino a una oferta más genuina en el mercado libre de cambios, impulsada por la liquidación del agro y de emisiones corporativas”.