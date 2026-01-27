Secciones
Alpine llevó tranquilidad tras el incidente de Franco Colapinto y explicó su plan de trabajo en los tests

Steve Nielsen minimizó el problema técnico del A526 en Barcelona, remarcó que fue un contratiempo esperable y aseguró que el foco está puesto en aprender y entender el nuevo auto.

TRANQUILIDAD. Steve Nielsen, jefe de Alpine, aseguró que el problema técnico del auto de Franco Colapinto en Barcelona fue menor y parte del proceso normal de los tests de pretemporada.
Hace 1 Hs

El primer día de tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona tuvo a Franco Colapinto como protagonista dentro y fuera de la pista. Luego del inconveniente técnico que obligó al piloto argentino a detenerse y provocó la primera bandera roja de los ensayos, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, salió a explicar lo ocurrido y llevó tranquilidad puertas adentro del equipo.

“El primer día de pruebas siempre es así. Experimentamos algunos problemas menores que nos retrasaron, pero son de esperar con un coche completamente nuevo”, señaló el directivo británico, en declaraciones difundidas por la escudería tras el cierre de la jornada en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Nielsen destacó que, en este tipo de instancias iniciales, el objetivo principal no pasa por buscar rendimiento inmediato. “En estos eventos la tarea se centra principalmente en aprender y comprender, más que en apresurarse demasiado”, explicó. En ese sentido, remarcó que algunas decisiones tomadas durante el lunes fueron estratégicas. “Hoy fue una decisión meditada limitar parte de nuestro rodaje para asegurarnos de que los sistemas y los procesos funcionen correctamente”, dijo.

El director deportivo de Alpine también valoró el trabajo previo del equipo para llegar a tiempo a los ensayos. “Felicito a todo el equipo en la pista y en la fábrica por haber logrado sacar el auto casi de inmediato cuando se habilitó la salida de boxes. Es un reflejo del enorme esfuerzo realizado para estar en pista en la primera oportunidad disponible, en una nueva era reglamentaria y en una nueva etapa para el equipo”, sostuvo.

Sobre el inconveniente que sufrió el A526 durante la sesión matinal, que dejó a Colapinto detenido en pista durante algunos minutos, Nielsen fue claro: no se trató de una falla grave. El argentino pudo regresar al garaje sin asistencia externa y completar el programa previsto, cerrando el día con un total de 60 vueltas, equivalentes a unos 279 kilómetros recorridos.

De cara a lo que viene, el jefe de Alpine explicó que el plan para las próximas jornadas todavía está abierto. “Tenemos dos días más en el coche durante esta semana, que decidiremos en función de varios factores, como el clima y las condiciones. El objetivo es maximizar el tiempo en pista y seguir aprendiendo más sobre todo el conjunto”, indicó.

Con ese enfoque, Alpine apunta a aprovechar cada salida a pista para entender el comportamiento del A526 y sentar las bases de la temporada 2026, que tendrá su primera carrera el 8 de marzo en Australia.

Temas BarcelonaFórmula 1ArgentinaFranco ColapintoAlpineAlpine F1 TeamSteve Nielsen
