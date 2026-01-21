Secciones
Franco Colapinto volvió a manejar un Alpine y crece la expectativa para la nueva temporada de Fórmula 1

Probó un auto de años anteriores, mientras la escudería termina de darle forma al nuevo modelo.

EXPECTATIVA. Colapinto aguarda el primer contacto con el A526 que conducirá durante esta temporada.
Hace 2 Hs

Franco Colapinto dio el primer paso de su temporada 2026 con una salida a pista que, aunque no fue oficial, marcó el inicio real de su preparación. El piloto argentino giró en el Circuito de Barcelona-Cataluña a bordo de un Alpine de años anteriores, en el marco de una prueba privada autorizada por la Federación Internacional del Automóvil.

El ensayo se realizó bajo el formato TPC (Test of Previous Cars), un tipo de test que permite a los equipos utilizar autos con al menos dos temporadas de antigüedad. Para Colapinto, fue una oportunidad clave para volver a tomar ritmo de Fórmula 1 después de su última competencia oficial, disputada en diciembre en Abu Dhabi, y empezar a reencontrarse con las sensaciones del máximo nivel.

Mientras tanto, Alpine avanza con los preparativos para presentar el A526, el monoplaza que utilizará en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La presentación será este viernes en Barcelona y tendrá un formato poco habitual: se realizará a bordo de un crucero, en un evento cerrado vinculado a uno de los patrocinadores principales del equipo. Allí se revelará únicamente la decoración del auto, que tendría una presencia más marcada del color azul.

¿Colapinto o Gasly? ¿Quién estrenará el Alpine A526?

Desde la escudería aclararon que ese día no habrá filming day. El primer contacto del A526 con la pista se concretaría antes del inicio de los ensayos colectivos en Montmeló, donde aún resta definir si el encargado de estrenarlo será Colapinto o Pierre Gasly.

Con un reglamento completamente renovado y la llegada de motores Mercedes, Alpine encara el nuevo ciclo con expectativas altas. Para Colapinto, además, será la primera vez que dispute una pretemporada completa en la categoría, un detalle que puede resultar determinante en un año llamado a ser decisivo en su carrera.

