Franco Colapinto volvió a manejar un Alpine y crece la expectativa para la nueva temporada de Fórmula 1

Mientras tanto, Alpine avanza con los preparativos para presentar el A526, el monoplaza que utilizará en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La presentación será este viernes en Barcelona y tendrá un formato poco habitual: se realizará a bordo de un crucero, en un evento cerrado vinculado a uno de los patrocinadores principales del equipo. Allí se revelará únicamente la decoración del auto, que tendría una presencia más marcada del color azul.