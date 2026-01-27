Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia

“Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un coche nuevo y con nuevas regulaciones. Los autos son muy diferentes y eso siempre es muy emocionante”, señaló Colapinto en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la F1. En ese sentido, remarcó el esfuerzo del equipo para llegar a tiempo a las pruebas. “El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche hasta acá. Fue un calendario muy ajustado para todos y el trabajo en Enstone fue enorme”, dijo.