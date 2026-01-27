Franco Colapinto, tras su primer día de tests en la Fórmula 1: optimismo, aprendizaje y la mira puesta en Australia
El piloto argentino destacó el trabajo de Alpine, valoró el kilometraje acumulado en Barcelona y aseguró que el nuevo A526 exige ajustes técnicos y de conducción. “Es lo que necesitaba”, afirmó.
Franco Colapinto cerró la primera jornada de los tests de pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en Barcelona con sensaciones positivas. Más allá de un inconveniente técnico que obligó a detener el Alpine A526 durante algunos minutos y provocó una breve bandera roja, el piloto argentino se mostró conforme con el rendimiento inicial del auto y con el proceso de adaptación en su primera pretemporada completa como titular.
“Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un coche nuevo y con nuevas regulaciones. Los autos son muy diferentes y eso siempre es muy emocionante”, señaló Colapinto en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la F1. En ese sentido, remarcó el esfuerzo del equipo para llegar a tiempo a las pruebas. “El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche hasta acá. Fue un calendario muy ajustado para todos y el trabajo en Enstone fue enorme”, dijo.
El argentino, que dio 60 vueltas y recorrió 279 kilómetros durante la jornada, subrayó la importancia de poder sumar rodaje desde el inicio del año. “Es lo que necesitaba. Con este kilometraje y estas vueltas, todo el aprendizaje al comienzo de la temporada es muy útil. Voy a intentar aprovecharlo al máximo y trabajar mucho con el equipo”, explicó.
En cuanto a las características del nuevo monoplaza, Colapinto reconoció que el A526 presenta diferencias claras respecto al modelo anterior. “Sigue siendo un auto de carreras y hay que llevarlo rápido dentro del agarre disponible, y eso es bastante similar. Pero la técnica cambia un poco”, detalló. Entre los principales puntos a ajustar mencionó la gestión de la energía y el comportamiento de los neumáticos, ahora más angostos. “Hay muchos cambios a los que tenemos que adaptarnos y ajustar también nuestra forma de conducir”, agregó.
Esa adaptación, según explicó, no es solo individual. El piloto indicó que el nuevo reglamento obliga a modificar la filosofía de trabajo y la puesta a punto del auto. “Tenemos muchas cosas que aprender y entender”, sostuvo, en referencia al proceso que recién comienza para Alpine.
De cara a las próximas jornadas de ensayos, Colapinto anticipó que el objetivo será seguir acumulando kilómetros y profundizar el conocimiento del auto antes de las pruebas de Bahréin. Pero el foco principal ya está puesto en el inicio del campeonato. “Mientras trabajemos bien con el equipo, podremos tener buenos resultados en Melbourne. Nuestro enfoque está ahí, en nosotros mismos y en sacar el máximo provecho de cada vuelta en pista”, expresó.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, y para Colapinto, los primeros pasos en Barcelona dejaron una base alentadora para lo que viene.