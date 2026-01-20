Alpine presentó su nueva indumentaria con Franco Colapinto y un detalle no pasó inadvertido
El piloto argentino posó junto a Pierre Gasly en el lanzamiento del Team Kit 2026. El azul volvió a dominar el diseño y la ausencia de un sponsor en la remera despertó comentarios, en la antesala de la presentación del nuevo auto.
Alpine dio a conocer la indumentaria oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1 y eligió a Franco Colapinto y Pierre Gasly para exhibirla. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la escudería francesa, que acompañó las imágenes con un mensaje breve: “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”.
La colección, desarrollada por la marca Castore, marca un cambio estético respecto a 2025. El azul volvió a ser el color predominante y el rosa perdió protagonismo. La nueva línea será la que utilicen los pilotos y el staff del equipo durante los fines de semana de carrera, en los paddocks y en las actividades oficiales del campeonato.
Para Colapinto, la participación en la campaña se inscribe dentro de una agenda cargada de actividades previas al inicio del Mundial. Días atrás, al regresar a la sede de Alpine en Enstone, el argentino había compartido un mensaje de entusiasmo por la temporada que se avecina. “Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”, expresó en un video difundido por la escudería.
Another piece of the puzzle. Introducing our official Castore 2026 Team Kit ð¤©— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 19, 2026
Available soon. pic.twitter.com/CmT8nvZQyU
En ese mismo registro, el piloto detalló que los primeros días estarían enfocados en el simulador, el ajuste de butaca y distintas acciones vinculadas al área de marketing. “Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, agregó.
El detalle que generó comentarios
Más allá del diseño, un punto llamó la atención en las imágenes: la ausencia del logo de Mercado Libre en la remera, un sponsor que durante 2025 tuvo presencia visible, especialmente en la manga. La situación generó preguntas entre los seguidores, sin embargo en la página del equipo se observa que la empresa continúa siendo parte del proyecto de Alpine.
La decisión de no incluir la marca en esta indumentaria puede responder a distintos criterios comerciales, entre ellos la estrategia de geolocalización. La visibilidad de Mercado Libre no tiene el mismo impacto en los grandes premios de inicio de temporada, disputados mayormente fuera del continente americano, donde la empresa concentra su mercado principal.
La presentación del Team Kit se dio en una semana clave para Alpine. El próximo 23 de enero, a las 17.30, la escudería revelará su nuevo monoplaza, el A526, en un evento que se realizará en Barcelona, sobre un barco frente a las costas del Mar Balear.
Luego llegará el turno de las primeras pruebas privadas de pretemporada, previstas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Colapinto tendrá sus primeros contactos en pista con el auto que utilizará durante la temporada 2026.