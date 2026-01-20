Alpine presentó su nueva indumentaria con Franco Colapinto y un detalle no pasó inadvertido

Para Colapinto, la participación en la campaña se inscribe dentro de una agenda cargada de actividades previas al inicio del Mundial. Días atrás, al regresar a la sede de Alpine en Enstone, el argentino había compartido un mensaje de entusiasmo por la temporada que se avecina. “Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”, expresó en un video difundido por la escudería.