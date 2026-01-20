Secciones
DeportesMotores

Alpine presentó su nueva indumentaria con Franco Colapinto y un detalle no pasó inadvertido

El piloto argentino posó junto a Pierre Gasly en el lanzamiento del Team Kit 2026. El azul volvió a dominar el diseño y la ausencia de un sponsor en la remera despertó comentarios, en la antesala de la presentación del nuevo auto.

LANZAMIENTO. Colapinto exhibió la nueva indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026. LANZAMIENTO. Colapinto exhibió la nueva indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

Alpine dio a conocer la indumentaria oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1 y eligió a Franco Colapinto y Pierre Gasly para exhibirla. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la escudería francesa, que acompañó las imágenes con un mensaje breve: “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”.

La colección, desarrollada por la marca Castore, marca un cambio estético respecto a 2025. El azul volvió a ser el color predominante y el rosa perdió protagonismo. La nueva línea será la que utilicen los pilotos y el staff del equipo durante los fines de semana de carrera, en los paddocks y en las actividades oficiales del campeonato.

Para Colapinto, la participación en la campaña se inscribe dentro de una agenda cargada de actividades previas al inicio del Mundial. Días atrás, al regresar a la sede de Alpine en Enstone, el argentino había compartido un mensaje de entusiasmo por la temporada que se avecina. “Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”, expresó en un video difundido por la escudería.

En ese mismo registro, el piloto detalló que los primeros días estarían enfocados en el simulador, el ajuste de butaca y distintas acciones vinculadas al área de marketing. “Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, agregó.

El detalle que generó comentarios

Más allá del diseño, un punto llamó la atención en las imágenes: la ausencia del logo de Mercado Libre en la remera, un sponsor que durante 2025 tuvo presencia visible, especialmente en la manga. La situación generó preguntas entre los seguidores, sin embargo en la página del equipo se observa que la empresa continúa siendo parte del proyecto de Alpine.

La decisión de no incluir la marca en esta indumentaria puede responder a distintos criterios comerciales, entre ellos la estrategia de geolocalización. La visibilidad de Mercado Libre no tiene el mismo impacto en los grandes premios de inicio de temporada, disputados mayormente fuera del continente americano, donde la empresa concentra su mercado principal.

La presentación del Team Kit se dio en una semana clave para Alpine. El próximo 23 de enero, a las 17.30, la escudería revelará su nuevo monoplaza, el A526, en un evento que se realizará en Barcelona, sobre un barco frente a las costas del Mar Balear.

Luego llegará el turno de las primeras pruebas privadas de pretemporada, previstas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Colapinto tendrá sus primeros contactos en pista con el auto que utilizará durante la temporada 2026.

Temas BarcelonaFranciaFórmula 1Mercado LibreArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto volvió a Alpine y empezó su preparación para los test de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a Alpine y empezó su preparación para los test de la Fórmula 1

Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
2

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
3

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”
6

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Más Noticias
Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Comentarios