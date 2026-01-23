Secciones
Alpine presentó su nuevo auto y Franco Colapinto palpita su primera temporada completa en la Fórmula 1

El piloto argentino fue parte del lanzamiento del monoplaza con el que la escudería francesa encarará el inicio del campeonato, en un contexto de cambios técnicos y la expectativa por su continuidad en la Máxima.

PUESTA EN ESCENA. Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto descubren el A526 durante el evento realizado frente a la costa de Barcelona. PUESTA EN ESCENA. Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto descubren el A526 durante el evento realizado frente a la costa de Barcelona. AFP
Hace 2 Hs

Franco Colapinto ya se sube al proyecto 2026. Alpine presentó oficialmente el A526, el nuevo monoplaza con el que el piloto argentino afrontará por primera vez una temporada completa en la Fórmula 1.

La revelación del auto se realizó a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona y tuvo como protagonistas a Colapinto, a su compañero Pierre Gasly y al principal referente de la estructura, Flavio Briatore. El lanzamiento marcó el inicio formal de un año clave para Alpine F1 Team, atravesado por un reglamento técnico completamente nuevo y por la decisión estratégica de haber enfocado gran parte del trabajo en este 2026.

Colapinto no ocultó su entusiasmo. Destacó que, por primera vez en su carrera, pudo realizar una pretemporada completa y llegar al inicio del campeonato con tiempo real de preparación, desde los primeros ensayos hasta la primera carrera. En ese sentido, remarcó la importancia de sentirse parte del proyecto desde el inicio y de trabajar codo a codo con todo el equipo para sacar el máximo potencial del auto.

El piloto de 22 años también hizo foco en el desafío técnico que representa el nuevo reglamento. Señaló que el A526 es muy distinto a todo lo que manejó hasta ahora y que eso obliga a aprender nuevas sutilezas para exprimir el paquete completo. La motivación, según contó, es compartida porque el equipo apunta a crecer carrera tras carrera y a ser competitivo en un contexto de cambios inéditos para toda la parrilla.

Uno de los puntos centrales del nuevo Alpine es la incorporación del motor Mercedes, que reemplaza a la unidad Renault utilizada en temporadas anteriores. El cambio forma parte de la mayor transformación técnica que vivirá la Fórmula 1 en años, con autos más cortos y estrechos, aerodinámica activa y un mayor peso de la energía eléctrica en las unidades de potencia. Briatore aseguró que ya no hay excusas y que el objetivo es rendir mejor que en el duro 2025.

NUEVA ETAPA. Se dio a conocer el monoplaza con el que Colapinto afrontará por primera vez un año completo en la Fórmula 1. NUEVA ETAPA. Se dio a conocer el monoplaza con el que Colapinto afrontará por primera vez un año completo en la Fórmula 1. ./X @AlpineF1Team

Tras descubrir el auto, Colapinto lo elogió sin rodeos. Dijo que el A526 “se ve increíble”, destacó la consistencia de los colores y dejó una frase que rápidamente se volvió protagonista del lanzamiento. “Los autos lindos siempre van rápido”, dijo. Con el azul como tono predominante y detalles en rosa, el diseño mantiene la identidad visual de Alpine y refuerza la imagen del nuevo ciclo.

El equipo ya puso el auto en pista en una sesión privada en Silverstone y permanecerá en Barcelona para afrontar los primeros test oficiales de pretemporada en el Circuit de Catalunya. Luego llegarán las pruebas en Bahréin, pasos fundamentales antes del arranque del campeonato, previsto para el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

