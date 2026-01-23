Alpine presentó su nuevo auto y Franco Colapinto palpita su primera temporada completa en la Fórmula 1

Uno de los puntos centrales del nuevo Alpine es la incorporación del motor Mercedes, que reemplaza a la unidad Renault utilizada en temporadas anteriores. El cambio forma parte de la mayor transformación técnica que vivirá la Fórmula 1 en años, con autos más cortos y estrechos, aerodinámica activa y un mayor peso de la energía eléctrica en las unidades de potencia. Briatore aseguró que ya no hay excusas y que el objetivo es rendir mejor que en el duro 2025.