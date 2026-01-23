“Ya no hay excusas”: la dura advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la presentación del nuevo auto de Alpine

En ese contexto, el italiano apuntó especialmente a Colapinto. Señaló que la expectativa del equipo es que el argentino logre resultados “mucho mejores” y esté a la altura de su compañero, Pierre Gasly. Según explicó, el nuevo proyecto obliga a que ambos pilotos compitan al máximo nivel, por los resultados en pista y también por el crecimiento técnico del equipo. La información que aportan desde el manejo del auto, remarcó, es clave para el trabajo de los ingenieros.