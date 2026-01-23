Secciones
“Ya no hay excusas”: la dura advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la presentación del nuevo auto de Alpine

El asesor ejecutivo de la escudería francesa elevó la vara para el piloto argentino de cara a la temporada 2026 y dejó en claro que espera un rendimiento acorde al salto técnico del proyecto.

MENSAJE DIRECTO. Flavio Briatore tomó la palabra durante el lanzamiento del monoplaza y marcó las exigencias internas para el año que comienza. MENSAJE DIRECTO. Flavio Briatore tomó la palabra durante el lanzamiento del monoplaza y marcó las exigencias internas para el año que comienza. REUTERS
Hace 2 Hs

La presentación del nuevo auto de Alpine para la temporada 2026 dejó algo más que imágenes, colores renovados y promesas técnicas. En medio del lanzamiento del monoplaza, Flavio Briatore fue directo y le marcó la cancha a Franco Colapinto de cara a un año que, puertas adentro, aparece como decisivo.

El asesor ejecutivo de Alpine F1 Team tomó el micrófono durante el evento y no esquivó el foco en sus pilotos. Con un auto completamente nuevo, diseñado bajo el reglamento técnico que inaugura una nueva era en la Fórmula 1, Briatore dejó en claro que el margen de error será mínimo. 

“Este año ya no hay excusas”, afirmó, antes de remarcar que la estructura contará con el mismo dúo de pilotos y con un monoplaza desarrollado durante más de un año de trabajo intenso.

En ese contexto, el italiano apuntó especialmente a Colapinto. Señaló que la expectativa del equipo es que el argentino logre resultados “mucho mejores” y esté a la altura de su compañero, Pierre Gasly. Según explicó, el nuevo proyecto obliga a que ambos pilotos compitan al máximo nivel, por los resultados en pista y también por el crecimiento técnico del equipo. La información que aportan desde el manejo del auto, remarcó, es clave para el trabajo de los ingenieros.

Briatore también buscó equilibrar el mensaje. Aseguró que Colapinto llega bien preparado al 2026, tras un “muy buen verano”, y sostuvo que está listo para competir de igual a igual con el francés. Incluso se permitió un comentario con tono distendido al señalar que hoy la relación entre ambos es muy buena, aunque advirtió que el verdadero termómetro llegará cuando empiecen las carreras.

Más allá de las advertencias, el dirigente italiano se mostró optimista con el rumbo del equipo. Destacó el tiempo que tuvieron para trabajar en la fábrica, el respaldo presupuestario y el acompañamiento de los sponsors. En ese escenario, prometió una temporada competitiva y aseguró que Alpine tiene “todo el paquete” para dar un salto en la tabla, después de un 2025 que dejó un sabor amargo.

La referencia final fue para el inicio del calendario. Briatore recordó que, antes de la primera carrera, todos los equipos se sienten candidatos, pero que el verdadero parámetro aparecerá en Australia, cuando el nuevo Alpine se mida en condiciones reales.

