Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Murió Alexis Ortega, la inconfundible voz de Spiderman en Latinoamérica

El actor de doblaje que dio vida a Peter Parker en América Latina murió a los 38 años.

Alexis Ortega falleció a los 38 años. Alexis Ortega falleció a los 38 años. Fuente: Web
Hace 1 Hs

Alexis Ortega, la entrañable y simpática voz que traducía los ingeniosos y sarcásticos diálogos del famoso Peter Parker en América Latina, falleció a los 38 años, generando conmoción en todo el mundo del espectáculo y entre los fieles seguidores del universo de Marvel.

El director y actor de doblaje perdió la vida en la Ciudad de México el pasado lunes 26 de enero, según informó Anime Latin Dubbing Awards (ALDA). La novedad fue recogida por el portal especializado World Dubbing News a través de un comunicado en su perfil de Instagram, donde enviaron un pésame a los conocidos y seguidores del actor.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", rezaba el texto.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Aún no trascendieron las razones del deceso del artista, quien murió a temprana edad. Sus últimas publicaciones en redes sociales no alertaron de posibles problemas de salud. La poca información generó múltiples especulaciones e incertidumbre entre los usuarios de internet.

La familia y representantes de Alexis Ortega no emitieron ningún comunicado público que explique las circunstancias de su muerte. Tampoco existen reportes de hospitalizaciones previas ni antecedentes de enfermedades graves, según advirtió Infobae. Algunas versiones apuntan como causa una posible intoxicación.

Los fanáticos crecien escuchando su voz

En el gigantesco Universo Cinematográfico de Marvel, Ortega cumplió un rol poco visible pero a la vez trascendental. Se convirtió en una pieza familiar del imaginario de los fanáticos de la franquicia, con su voz cálida y los parlamentos entrañables en las versiones para nuestra región. Fue reconocido principalmente por ser la voz en español latino de Spiderman en las primeras apariciones del personaje interpretado por Tom Holland.

Pero su vínculo con Marvel no se redujo a las películas del Hombre Araña; sus actuaciones en Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018) lo consolidaron como una figura querida para generaciones de fans que crecieron escuchando su registro vocal.

Ortega también prestó su talento a producciones icónicas como Big Hero 6, donde dio vida a Tadashi Hamada, y contribuyó al doblaje de títulos como Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory y Cars 3, según informó El Mundo.

Más allá del estudio de grabación, Alexis Ortega demostró también su capacidad actoral en pantalla. Participó en exitosas series como Luis Miguel: La Serie (donde encarnó a Jorge "El Burro" Van Rankin en su juventud) y La Casa de las Flores, en la que personificó a Federico "DJ Freddy" Limantour.

Además, en los últimos años se adentró también en el mundo de las redes sociales, con proyectos ligados a canales como el de MrBeast en su versión en español.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo y dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

Cómo y dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

Escándalo en Madrid: despidieron a la moza danesa vinculada a un affaire con Luciano Castro

Escándalo en Madrid: despidieron a la moza danesa vinculada a un affaire con Luciano Castro

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
4

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto
5

Luego de 30 años, la UNT ya se rige por un nuevo Estatuto

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei
6

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más Noticias
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios