Murió Alexis Ortega, la inconfundible voz de Spiderman en Latinoamérica

Los fanáticos crecien escuchando su voz

En el gigantesco Universo Cinematográfico de Marvel, Ortega cumplió un rol poco visible pero a la vez trascendental. Se convirtió en una pieza familiar del imaginario de los fanáticos de la franquicia, con su voz cálida y los parlamentos entrañables en las versiones para nuestra región. Fue reconocido principalmente por ser la voz en español latino de Spiderman en las primeras apariciones del personaje interpretado por Tom Holland.