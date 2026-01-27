Murió Alexis Ortega, la inconfundible voz de Spiderman en Latinoamérica

Alexis Ortega, la entrañable y simpática voz que traducía los ingeniosos y sarcásticos diálogos del famoso Peter Parker en América Latina, falleció a los 38 años, generando conmoción en todo el mundo del espectáculo y entre los fieles seguidores del universo de Marvel.
El director y actor de doblaje perdió la vida en la Ciudad de México el pasado lunes 26 de enero, según informó Anime Latin Dubbing Awards (ALDA). La novedad fue recogida por el portal especializado World Dubbing News a través de un comunicado en su perfil de Instagram, donde enviaron un pésame a los conocidos y seguidores del actor.
"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", rezaba el texto.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
Aún no trascendieron las razones del deceso del artista, quien murió a temprana edad. Sus últimas publicaciones en redes sociales no alertaron de posibles problemas de salud. La poca información generó múltiples especulaciones e incertidumbre entre los usuarios de internet.
La familia y representantes de Alexis Ortega no emitieron ningún comunicado público que explique las circunstancias de su muerte. Tampoco existen reportes de hospitalizaciones previas ni antecedentes de enfermedades graves, según advirtió Infobae. Algunas versiones apuntan como causa una posible intoxicación.
Los fanáticos crecien escuchando su voz
En el gigantesco Universo Cinematográfico de Marvel, Ortega cumplió un rol poco visible pero a la vez trascendental. Se convirtió en una pieza familiar del imaginario de los fanáticos de la franquicia, con su voz cálida y los parlamentos entrañables en las versiones para nuestra región. Fue reconocido principalmente por ser la voz en español latino de Spiderman en las primeras apariciones del personaje interpretado por Tom Holland.
Pero su vínculo con Marvel no se redujo a las películas del Hombre Araña; sus actuaciones en Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018) lo consolidaron como una figura querida para generaciones de fans que crecieron escuchando su registro vocal.
Ortega también prestó su talento a producciones icónicas como Big Hero 6, donde dio vida a Tadashi Hamada, y contribuyó al doblaje de títulos como Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory y Cars 3, según informó El Mundo.
Más allá del estudio de grabación, Alexis Ortega demostró también su capacidad actoral en pantalla. Participó en exitosas series como Luis Miguel: La Serie (donde encarnó a Jorge "El Burro" Van Rankin en su juventud) y La Casa de las Flores, en la que personificó a Federico "DJ Freddy" Limantour.
Además, en los últimos años se adentró también en el mundo de las redes sociales, con proyectos ligados a canales como el de MrBeast en su versión en español.