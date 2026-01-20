La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión tuvo lugar durante su participación en La Cocina Rebelde (El Trece), donde contó que fue diagnosticado con celiaquía, una condición que obligó a modificar de manera drástica su alimentación y hábitos cotidianos. “Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social complicada”, expresó con sinceridad al referirse a las dificultades que enfrenta, especialmente al comer fuera de su casa.