La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”
El actor reveló que durante décadas convivió con un problema de salud que recién pudo ser identificado tras años de diagnósticos errados, y contó cómo ese hallazgo cambió su alimentación y su vida cotidiana.
Fabián Vena, actor de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, sorprendió al revelar que padece una enfermedad que lo acompaña desde hace décadas, pero que recién pudo ser diagnosticada en el último tiempo. De perfil reservado y poco habituado a exponer su vida privada, el artista decidió compartir su experiencia para visibilizar una problemática frecuente: los diagnósticos tardíos.
La confesión tuvo lugar durante su participación en La Cocina Rebelde (El Trece), donde contó que fue diagnosticado con celiaquía, una condición que obligó a modificar de manera drástica su alimentación y hábitos cotidianos. “Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social complicada”, expresó con sinceridad al referirse a las dificultades que enfrenta, especialmente al comer fuera de su casa.
Vena explicó que sospecha haber convivido con la enfermedad durante gran parte de su vida. “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”, señaló, al recordar un largo recorrido por consultorios médicos, estudios y tratamientos que no lograban dar con la causa de sus malestares. “Después de mucho tiempo, con situaciones horribles y diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, relató.
El actor remarcó la importancia de realizar los estudios adecuados y alentó a otras personas a no minimizar los síntomas persistentes. Incluso apeló al humor para hablar de su experiencia: “Mando a que se hagan todos una colonoscopía”, comentó entre risas, aunque con un mensaje de fondo claro sobre la prevención y el cuidado de la salud.
Según contó, el diagnóstico definitivo llegó hace apenas un año y desde entonces su calidad de vida mejoró notablemente gracias a la dieta libre de gluten. “Ahora estoy muy bien”, aseguró, convencido de que entender lo que le ocurría fue un punto de inflexión.
En el plano personal, Vena también compartió una escena cotidiana que refleja cómo la enfermedad atraviesa su entorno familiar. “El chiquito se comió una pizza el otro día y cuando le voy a dar un beso me dice: ‘No, papá, un beso no te puedo dar’”, recordó con ternura, en referencia a los cuidados que deben tener en casa.