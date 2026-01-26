Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore
Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, la propiedad del Chaqueño Palavecino combina vida rural, tradición y espacios pensados para el encuentro, lejos del lujo y cerca de sus raíces.
Lejos de la lógica de la exhibición y más cerca de una forma de habitar ligada a las raíces, la propiedad del Chaqueño Palavecino en Salta se presenta como un espacio pensado para el día a día. Las imágenes que trascendieron recientemente muestran un predio donde el paisaje, la vida rural y la identidad folklórica marcan el pulso, sin rastros de ostentación ni diseño pensado para la vidriera.
La finca se encuentra en Rosario de Lerma, a pocos minutos de la capital salteña, en un entorno donde predominan el verde y la calma. El terreno ocupa varias manzanas y está organizado como un conjunto de espacios independientes unidos por senderos y áreas abiertas. Más que una casa tradicional, el lugar funciona como un pequeño ecosistema propio, en el que cada sector cumple un rol dentro de una rutina atravesada por lo natural.
Uno de los ejes del predio es su impronta productiva. La huerta ocupa un lugar central y abastece de verduras de estación como papas, cebollas, ajos, zapallos y tomates. A esto se suma la presencia de animales —llamas, ovejas, caballos y perros— que conviven en el mismo espacio, reforzando una lógica de campo vivo, donde la producción y el cuidado diario forman parte del paisaje cotidiano.
El punto de encuentro por excelencia es el quincho, un ambiente amplio y funcional, construido con materiales simples como cemento y madera. La parrilla domina el espacio y una frase colgada en una de las paredes resume el espíritu del lugar: “Un aplauso para el asador”. Todo allí parece estar pensado para reuniones largas, charlas sin apuro y celebraciones que se extienden más allá del reloj.
La finca también cuenta con sectores destinados al disfrute familiar: una pileta, juegos para chicos y amplios espacios para caminar o andar en bicicleta entre árboles y plantas. La disposición del terreno invita a pasar el día entero al aire libre, sin necesidad de salir del predio, algo que se refleja en cada rincón.
Dentro de la propiedad funciona además un restaurante privado, “El Patio del Chaqueño”, concebido como un espacio íntimo donde se combinan platos típicos y música en vivo. Muy cerca, una bodega artesanal completa la propuesta, con producciones propias que refuerzan el vínculo entre gastronomía, territorio y tradición.
La casa principal alberga otros ambientes cargados de significado personal. Un museo reúne objetos, fotografías y recuerdos de su carrera artística; hay también un espacio dedicado al fútbol, con camisetas emblemáticas, y un estudio de grabación que le permite seguir creando sin alejarse de su entorno.