Secciones
EspectáculosFamosos

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, la propiedad del Chaqueño Palavecino combina vida rural, tradición y espacios pensados para el encuentro, lejos del lujo y cerca de sus raíces.

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore
Hace 1 Hs

Lejos de la lógica de la exhibición y más cerca de una forma de habitar ligada a las raíces, la propiedad del Chaqueño Palavecino en Salta se presenta como un espacio pensado para el día a día. Las imágenes que trascendieron recientemente muestran un predio donde el paisaje, la vida rural y la identidad folklórica marcan el pulso, sin rastros de ostentación ni diseño pensado para la vidriera.

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

La finca se encuentra en Rosario de Lerma, a pocos minutos de la capital salteña, en un entorno donde predominan el verde y la calma. El terreno ocupa varias manzanas y está organizado como un conjunto de espacios independientes unidos por senderos y áreas abiertas. Más que una casa tradicional, el lugar funciona como un pequeño ecosistema propio, en el que cada sector cumple un rol dentro de una rutina atravesada por lo natural.

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

Uno de los ejes del predio es su impronta productiva. La huerta ocupa un lugar central y abastece de verduras de estación como papas, cebollas, ajos, zapallos y tomates. A esto se suma la presencia de animales —llamas, ovejas, caballos y perros— que conviven en el mismo espacio, reforzando una lógica de campo vivo, donde la producción y el cuidado diario forman parte del paisaje cotidiano.

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

El punto de encuentro por excelencia es el quincho, un ambiente amplio y funcional, construido con materiales simples como cemento y madera. La parrilla domina el espacio y una frase colgada en una de las paredes resume el espíritu del lugar: “Un aplauso para el asador”. Todo allí parece estar pensado para reuniones largas, charlas sin apuro y celebraciones que se extienden más allá del reloj.

La finca también cuenta con sectores destinados al disfrute familiar: una pileta, juegos para chicos y amplios espacios para caminar o andar en bicicleta entre árboles y plantas. La disposición del terreno invita a pasar el día entero al aire libre, sin necesidad de salir del predio, algo que se refleja en cada rincón.

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

Dentro de la propiedad funciona además un restaurante privado, “El Patio del Chaqueño”, concebido como un espacio íntimo donde se combinan platos típicos y música en vivo. Muy cerca, una bodega artesanal completa la propuesta, con producciones propias que refuerzan el vínculo entre gastronomía, territorio y tradición.

La casa principal alberga otros ambientes cargados de significado personal. Un museo reúne objetos, fotografías y recuerdos de su carrera artística; hay también un espacio dedicado al fútbol, con camisetas emblemáticas, y un estudio de grabación que le permite seguir creando sin alejarse de su entorno. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Comentarios