Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: conocé el refugio rural del ícono del folklore

La finca se encuentra en Rosario de Lerma, a pocos minutos de la capital salteña, en un entorno donde predominan el verde y la calma. El terreno ocupa varias manzanas y está organizado como un conjunto de espacios independientes unidos por senderos y áreas abiertas. Más que una casa tradicional, el lugar funciona como un pequeño ecosistema propio, en el que cada sector cumple un rol dentro de una rutina atravesada por lo natural.