Escándalo en Madrid: despidieron a la moza danesa vinculada a un affaire con Luciano Castro

El escándalo que involucra al actor argentino Luciano Castro y a la joven danesa Sarah Borrell continúa sumando episodios inesperados. En las últimas horas, se conoció que Borrell fue despedida de su trabajo como camarera en un bar de Madrid, luego de que se hicieran públicos los audios y detalles del affaire que mantuvo con el actor.