Escándalo en Madrid: despidieron a la moza danesa vinculada a un affaire con Luciano Castro

El escándalo que involucra al actor argentino Luciano Castro y a la joven danesa Sarah Borrell continúa sumando episodios inesperados. En las últimas horas, se conoció que Borrell fue despedida de su trabajo como camarera en un bar de Madrid, luego de que se hicieran públicos los audios y detalles del affaire que mantuvo con el actor.
La noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live, a partir de información enviada desde Europa por su colega español Roberto Antolín. Según precisaron, Sarah Borrell trabajaba en el bar Brunch and Cake, el mismo establecimiento donde, de acuerdo con lo que trascendió, habría conocido a Luciano Castro.
“Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”, relató Etchegoyen durante la emisión.
Para corroborar la información, Roberto Antolín se presentó en el lugar y transmitió desde allí. “Juan, acá estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que reside en Madrid. Ahí lo ves, ahora vamos a entrar al bar a ver cómo es y a ver si indagamos más”, comentó el periodista español.
Incluso Antolín mostró la mesa donde, según su versión, se habría producido el primer encuentro entre el actor y la joven. “Esta es la mesa donde se sentó nuestro amigo. El tiburón Luciano Castro”, bromeó ante las cámaras.
La desvinculación laboral de Sarah Borrell se produjo luego de la difusión pública de los audios y del vínculo que mantuvo con Castro, lo que generó una fuerte repercusión mediática tanto en Argentina como en España.
En paralelo, la situación sentimental entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa envuelta en versiones contradictorias. “Parece que ya Luciano y Griselda no están juntos porque incluso él dijo que perdió al gran amor de su vida y ella dice que no se separó, es raro todo”, señaló Etchegoyen.
El escándalo, que comenzó como un rumor del ambiente artístico, terminó teniendo consecuencias concretas en la vida personal y laboral de la joven danesa, quien ahora deberá reencauzar su futuro tras la exposición pública que generó el affaire.