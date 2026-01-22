Secciones
EspectáculosFamosos

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Desde Costa Rica, Sofi Martínez compartió imágenes de sus vacaciones y sorprendió a sus seguidores al lucir una bikini muy audaz que rápidamente se volvió furor en Instagram.

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica
Hace 3 Hs

Sofi Martínez volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir imágenes de sus vacaciones en Costa Rica. La periodista deportiva eligió Santa Teresa como destino para desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días de descanso junto a amigas, y no dudó en mostrar algunos momentos de su estadía a través de Instagram.

En las postales, Sofi se mostró relajada frente al mar y sorprendió con una bikini muy jugada que rápidamente se convirtió en protagonista de la publicación. El traje de baño, de líneas audaces y corte diminuto, resaltó su figura y marcó tendencia entre sus seguidores, que reaccionaron con miles de “me gusta” y comentarios elogiosos.

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Con un estilo que combina lo deportivo con lo urbano, Martínez suele destacarse por estar atenta a las novedades del mundo de la moda. En esta oportunidad, volvió a demostrar su impronta personal al apostar por un look veraniego osado, acompañado por el cabello suelto con ondas naturales y una estética fresca, acorde al entorno paradisíaco.

La publicación no pasó inadvertida y generó una ola de repercusiones en la red social. Los mensajes de halagos y admiración se multiplicaron, reafirmando el fuerte vínculo que la periodista mantiene con su comunidad digital.

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Carismática y auténtica, Sofi Martínez logró una vez más imponerse en Instagram, donde cada aparición suele marcar agenda. Sus vacaciones en Costa Rica no solo dejaron imágenes de descanso y playa, sino también uno de los looks más comentados del verano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Comentarios