El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Sofi Martínez volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir imágenes de sus vacaciones en Costa Rica. La periodista deportiva eligió Santa Teresa como destino para desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días de descanso junto a amigas, y no dudó en mostrar algunos momentos de su estadía a través de Instagram.
En las postales, Sofi se mostró relajada frente al mar y sorprendió con una bikini muy jugada que rápidamente se convirtió en protagonista de la publicación. El traje de baño, de líneas audaces y corte diminuto, resaltó su figura y marcó tendencia entre sus seguidores, que reaccionaron con miles de “me gusta” y comentarios elogiosos.
Con un estilo que combina lo deportivo con lo urbano, Martínez suele destacarse por estar atenta a las novedades del mundo de la moda. En esta oportunidad, volvió a demostrar su impronta personal al apostar por un look veraniego osado, acompañado por el cabello suelto con ondas naturales y una estética fresca, acorde al entorno paradisíaco.
La publicación no pasó inadvertida y generó una ola de repercusiones en la red social. Los mensajes de halagos y admiración se multiplicaron, reafirmando el fuerte vínculo que la periodista mantiene con su comunidad digital.
Carismática y auténtica, Sofi Martínez logró una vez más imponerse en Instagram, donde cada aparición suele marcar agenda. Sus vacaciones en Costa Rica no solo dejaron imágenes de descanso y playa, sino también uno de los looks más comentados del verano.