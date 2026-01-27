Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Desde el antiperonismo, durante décadas la conjunción de Evita y Tucumán fue sinónimo de clientelismo, con el agregado de una amenaza: la vida es el precio que llega a pagarse por una dádiva. Desde el peronismo se adjudicó la desgracia a una cadena de casualidades e imprevisiones, mínimas ante la trascendencia de la puesta en escena que la rodeaba.