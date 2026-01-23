Cómo y dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

La temporada de premios de cine está en pleno apogeo y en camino hacia su momento de máximo esplendor: la 98.ª edición de los Premios Oscar. Aunque el galardón es uno solo, las películas nominadas a la máxima categoría de esta competencia se encuentran dispersas en una nebulosa de plataformas de streaming, estrenos a la carta o en las salas de cine. Para ponerse al día en el camino hacia la gran triunfadora de la noche, habrá que localizar cuál es el largometraje que queremos ver en esta simple guía.