Cómo y dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

La temporada de premios de cine está en pleno apogeo y en camino hacia su momento de máximo esplendor: la 98.ª edición de los Premios Oscar. Aunque el galardón es uno solo, las películas nominadas a la máxima categoría de esta competencia se encuentran dispersas en una nebulosa de plataformas de streaming, estrenos a la carta o en las salas de cine. Para ponerse al día en el camino hacia la gran triunfadora de la noche, habrá que localizar cuál es el largometraje que queremos ver en esta simple guía.
En la carrera contrarreloj hasta el 15 de marzo, las distintas plataformas de streaming y salas de cine proyectarán la variedad de producciones que llegaron a la máxima nominación a la que podrían aspirar las obras del mundo. Desde proyectos de gran presupuesto que rompieron récords de candidaturas hasta títulos internacionales y propuestas de autor, la lista de la nueva edición de los Oscar es muy variada, al igual que los lugares donde encontrarlas.
Mejor Película Oscar 2026: dónde ver las producciones nominadas
Las proyecciones de las cintas nominadas al Oscar dependen tanto del tipo de filme como de su distribuidora. Sinners, One Battle After Another, Marty Supreme, Hamnet, Sentimental Value y Frankenstein son algunas de las películas que lideraron las nominaciones al Oscar este jueves, y este es un sencillo índice para consultar dónde se pueden ver estas producciones en Argentina y otras nominadas a mejor película del 2025.
Pecadores (Sinners)
¿Dónde verla? En Argentina puede verse en HBO Max.
Ryan Coogler combina su agudo instinto comercial con un tratamiento sorprendentemente audaz del racismo y la apropiación cultural en Estados Unidos. Sinners evoca con paciencia la vida en el sur de Estados Unidos, bajo la influencia de las leyes de Jim Crow, mientras los Smoke Stack Twins (ambos interpretados por Michael B. Jordan) regresan a su ciudad natal de Mississippi en 1932 tras una lucrativa temporada trabajando para la mafia en Chicago. Reclutando a la comunidad local, los gemelos invierten su dinero y fuerza en la conversión de un aserradero abandonado en un animado bar de carretera, pero su gran inauguración se ve interrumpida por criaturas de la noche.
Otras nominaciones (en total 16): Mejor película, director, actor, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, diseño de producción, diseño de vestuario, fotografía, edición, maquillaje y peluquería, sonido, efectos visuales, banda sonora, canción, casting.
Una Batalla tras otra (One Battle After Another)
¿Dónde verla? Se puede ver en HBO Max y en alquiler en Prime Video.
La historia sigue a un exrevolucionario (Leonardo DiCaprio) que busca proteger a su hija de un militar corrupto (Sean Penn). Desde su asedio inicial a un centro de detención en la frontera entre Estados Unidos y México, liderado por un grupo revolucionario de izquierda que se hace llamar los 75 franceses, Una batalla tras otra es el equilibrio grandiosamente ejecutado de thriller político, comedia desenfadada y espectáculo de acción. Paul Thomas Anderson eligió a DiCaprio como un experto en municiones de los 75 franceses que estuvo prófugo y criando a su hija (Chase Infiniti) durante los últimos 16 años.
Otras nominaciones (14 en total): Mejor película, director, actor, actor de reparto, actriz de reparto, guion adaptado, diseño de producción, fotografía, montaje, sonido, banda sonora, casting.
Valor sentimental (Sentimental Value)
¿Dónde verla? Solo se puede ver en cines. En algunos países se encuentra disponible para alquiler en Apple TV, Amazon y Google Play.
El director noruego Joachim Trier reúne un elenco excepcional para esta historia de una familia cuya disfunción latente se procesa a través del arte. La trama sigue a un notable cineasta (Stellan Skarsgård) que resurge en las vidas de sus hijas distanciadas: una actriz con pánico escénico y una historiadora. El conflicto estalla cuando el padre debe elegir a una estrella estadounidense (Elle Fanning) para un papel que originalmente escribió para su propia hija.
Otras nominaciones (8 en total): Mejor película, director, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, montaje y largometraje internacional.
Frankenstein
¿Dónde verla? Se puede ver en Netflix.
En una adición casi inevitable a su carrera de fantasías oscuras, Guillermo del Toro adapta la novela de Mary Shelley enfatizando la atmósfera gótica. La película detalla los eventos que llevan a Victor Frankenstein (Oscar Isaac) a crear vida a partir de carne reanimada. La fuerza del relato crece cuando la Criatura, interpretada por Jacob Elordi, emerge del laboratorio aportando una dimensión trágica y humana al monstruo clásico.
Otras nominaciones (9 en total): Mejor película, actor de reparto, guion adaptado, diseño de producción, diseño de vestuario, fotografía, maquillaje y peluquería, sonido y banda sonora.
Marty Supremo
¿Dónde verla? Solo disponible en cines.
Esta comedia deportiva oscura sigue a un jugador de tenis de mesa en busca de la grandeza. En la Nueva York de los años 50, Marty Reisman comienza a hacerse famoso mientras persigue un sueño que pocos a su alrededor respetan. Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, una producción que podría darle su primer Oscar al joven actor.
Otras nominaciones (9 en total): Mejor película, mejor director para Josh Safdie, mejor actor para Timothée Chalamet, mejor guion original (Ronald Bronstein y Josh Safdie), mejor diseño de vestuario, logro en casting, cinematografía, edición de película y diseño de producción.
Sueños de tren (Train Dreams)
¿Dónde verla? Disponible en el catálogo de Netflix.
Esta es una ensoñación poética sobre el progreso estadounidense. El director Clint Bentley y el protagonista, Joel Edgerton, convierten la vida de un leñador taciturno en una obra visualmente espléndida. La película celebra a los hombres invisibles que construyeron el noroeste del Pacífico, reflexionando sobre las cargas y las maravillas del cambio transformador a principios del siglo XX.
Otras nominaciones (4 en total): Mejor película, guion adaptado, fotografía y canción.
Bugonia
¿Dónde verla? Disponible para alquilar en Apple TV y Google Play.
El director Yorgos Lanthimos presenta esta provocadora versión de la película coreana "¡Salven el Planeta Verde!". Jesse Plemons interpreta a un hombre solitario convencido de que la directora ejecutiva de una farmacéutica (Emma Stone) es en realidad una extraterrestre que planea destruir la Tierra. La lucha de poder que sigue al secuestro de la ejecutiva oscila entre lo desesperado y lo hilarantemente absurdo.
Otras nominaciones (4 en total): Mejor película, actriz, guion adaptado y banda sonora.
F1: la película
¿Dónde verla? Se puede ver en Apple TV.
Fiel a la elegancia tecnológica del circuito de carreras, esta es una superproducción impecable. Brad Pitt interpreta a un piloto de mediana edad que regresa a la Fórmula 1 tras años de ausencia para actuar como mentor. Las secuencias de carreras son la verdadera estrella de la película, capturando la adrenalina y el esfuerzo progresivo de una temporada de alta competición.
Otras nominaciones (4 en total): Mejor película, edición, sonido y efectos visuales.
Armas (Weapons)
¿Dónde verla? Disponible en HBO Max.
Del director de "Barbarian", Zach Cregger, llega este thriller de terror donde todos los alumnos de una clase de primaria desaparecen simultáneamente en plena noche. Mientras el pueblo busca respuestas, las sospechas recaen sobre la profesora (Julia Garner). Con una estructura temporal superpuesta, la película ofrece giros inesperados y un suspenso constante.
Otras nominaciones: Mejor actriz de reparto.
El agente secreto
¿Dónde verla? Se estrena en febrero en cines.
Esta película brasileña se centra en la dictadura militar que gobernó ese país sudamericano durante 21 años. Sigue la historia de un científico discreto y padre viudo que se convierte en blanco del régimen de facto brasileño en la década de 1970, no porque sea activista o revolucionario, sino porque se enfrenta a un empresario con vínculos con el régimen.
Otras nominaciones (4 en total): Mejor película, Mejor Película Internacional, Mejor Largometraje, Mejor Actor Principal.