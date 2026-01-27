Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

Luego, se refirió a la situación interna tras el cambio. “La Caja tiene muchos trabajadores. Y todos los cambios generan una incertidumbre, con rumores que abundan. Les dije a los gerentes que nosotros, los interventores, nos consideramos trabajadores, somos laburantes igual que ellos; con otro signo de responsabilidad, nada más. Pero no venimos de ninguna manera a deconstruir el armado laboral ni sindical que tiene la Caja Popular. Muy por el contrario: venimos a trabajar junto a ellos codo a codo”, añadió.