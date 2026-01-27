La mejor humita tucumana tiene dueña, pasada por agua

Ni el mal tiempo pudo aguar la mejor humita tucumana. Y eso que lo intentó no una, sino dos veces. La cuarta edición de la Competencia Provincial a la Mejor Humita al Plato en San Pedro de Colalao estaba prevista originalmente para el sábado 17, como evento precedente de los espectáculos musicales de la 49° Fiesta de la Humita, pero se debió postergar una semana por las intensas tormenta que cubrieron la provincia.
El sábado pasado todo estaba listo nuevamente, pero el cielo amenazaba y cuando comenzó la tormenta, desde la comuna se decidió desdoblar la propuesta: lo gastronómico tendría lugar como estaba anunciado; pero lo artístico se difería una vez más, para el domingo (ver “Para bailar”).
Los cocineros ya tenían todo listo (con las inversiones realizadas en comprar sus insumos) y estaban prestos a comenzar la preparación de sus propuestas culinarias, cada uno con los secretos de sus recetas, así que el certamen se realizó pese a las gotas que caían (con intensidad variable según cada momento). En cada puesto se disponía de una hora para todo: cortar, rallar, cocinar y servir. Los resultados eran evaluados por un jurado encabezado por el chef Maximiliano Cáceres Cano (repitió la labor realizada el año pasado), que anunció su veredicto para consagar a Mercedes Castañares como la nueva campeona, quien sucedió en esa distinción a la ganadora de 2025, Victoria Soria, quien en esta ocasión resultó cuarta.
El segundo lugar fue para Juana Quiroga y Juan Carlos López completó el podio, subiendo un peldaño respecto de hace un año. Sofía Ornstein se ubicó en el quinto puesto en un desafío que superó la decena de competidores.
“La competencia nos regaló una jornada especial, colmada de sabor y compromiso de quienes mantienen viva una de las expresiones más queridas de nuestra identidad. Agradecemos al jurado por su profesionalismo y dedicación al momento de evaluar cada preparación, y a todas las participantes que demostraron un enorme nivel y una gran pasión por nuestra gastronomía típica. Destacamos y valoramos el esfuerzo de quienes cocinaron y participaron a pesar de las dificultades climáticas, dejando en claro que cuando hay amor por la tradición, nada detiene el trabajo y la vocación”, se planteó desde la comuna, organizadora de la propuesta, que reivindicó una fiesta “que ya es identidad de nuestro pueblo”.
Cartelera artística
El domingo se vivió una jornada musical en San Pedro de Colalao, con el Centro Cívico Cultural y la plaza Leocadio Paz como espacios para la música y el baile, en la diferida Fiesta Provincial de la Humita. La grilla artística estuvo integrada por Damián Córdoba, El Indio Lucio Rojas y Paola Arias, a quienes se sumaron los artistas locales Emanuel Camacho, Instinto, Changuito Sanpedreño y Pedro Acosta, con la conducción de Mirian Brizuela. La parte gastronómica fue atendida por los competidores de la mejor humita al plato que fueron galardonados la noche del sábado. Inicialmente, el evento estaba previsto al aire libre para el sábado 17 en el club San Pedro, pero por el mal tiempo de ese día se transformó en un pre-festival con los shows en vivo bajo techo de Néstor Garnica, Emanuel Camacho y Los Norteños de Tucumán.