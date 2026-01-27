La mejor humita tucumana tiene dueña, pasada por agua

Cartelera artística

El domingo se vivió una jornada musical en San Pedro de Colalao, con el Centro Cívico Cultural y la plaza Leocadio Paz como espacios para la música y el baile, en la diferida Fiesta Provincial de la Humita. La grilla artística estuvo integrada por Damián Córdoba, El Indio Lucio Rojas y Paola Arias, a quienes se sumaron los artistas locales Emanuel Camacho, Instinto, Changuito Sanpedreño y Pedro Acosta, con la conducción de Mirian Brizuela. La parte gastronómica fue atendida por los competidores de la mejor humita al plato que fueron galardonados la noche del sábado. Inicialmente, el evento estaba previsto al aire libre para el sábado 17 en el club San Pedro, pero por el mal tiempo de ese día se transformó en un pre-festival con los shows en vivo bajo techo de Néstor Garnica, Emanuel Camacho y Los Norteños de Tucumán.