El nuevo interventor de la Caja Popular negó conflictos con los trabajadores y con el gremio bancario
El nuevo interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry, descartó la existencia de conflictos internos tras su asunción y aseguró que su gestión se desarrollará en un clima de diálogo con los trabajadores y con la Asociación Bancaria, gremio mayoritario dentro de la institución.
En sus primeras horas al frente del organismo, Norry destacó la buena recepción del personal y remarcó que no existe ningún escenario de tensión. “No tenemos ninguna hipótesis de peleas. Venimos a trabajar junto a los trabajadores, codo a codo”, afirmó.
El funcionario explicó que ya mantuvo reuniones con los gerentes de las distintas áreas y señaló que se ratificó la confianza en los equipos actuales. “Son quienes tienen la experiencia y el conocimiento de la Caja. Nuestra intención es seguir trabajando con ellos”, sostuvo, aunque aclaró que podrían realizarse ajustes puntuales en algunas áreas sin afectar el funcionamiento general.
En relación con el vínculo con el gremio bancario, Norry fue categórico al desestimar versiones sobre posibles roces. “No hay ningún conflicto con la Bancaria. Al contrario, me encontré con muchos compañeros y amigos de mi etapa sindical”, señaló, y agregó que varios de los actuales gerentes pertenecen al sindicato.
El interventor dijo que su designación busca llevar tranquilidad a los trabajadores ante el cambio de autoridades. “Los cambios siempre generan incertidumbre y rumores. Por eso dejamos en claro que los interventores también somos trabajadores, con otra responsabilidad, pero sin ninguna intención de desarmar la estructura laboral ni sindical de la Caja”, explicó.
Asimismo, valoró la colaboración de las autoridades salientes y del equipo jurídico de la institución, y remarcó que el objetivo de la intervención es garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las normas vigentes. “La predisposición de los gerentes y del personal ha sido total”, afirmó.
Finalmente, Norry reiteró que la Caja Popular de Ahorros continuará funcionando con normalidad y destacó el rol estratégico que cumple en la provincia. “Es una institución muy importante para Tucumán y vamos a cuidarla trabajando en conjunto con sus trabajadores”, concluyó.