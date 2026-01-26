Secciones
Política

El nuevo interventor de la Caja Popular negó conflictos con los trabajadores y con el gremio bancario

Guillermo Norry aseguró que no existen tensiones internas tras el recambio de autoridades; afirmó que la gestión se desarrollará en un marco de diálogo y trabajo conjunto con el personal.

Hace 1 Hs

El nuevo interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry, descartó la existencia de conflictos internos tras su asunción y aseguró que su gestión se desarrollará en un clima de diálogo con los trabajadores y con la Asociación Bancaria, gremio mayoritario dentro de la institución.

En sus primeras horas al frente del organismo, Norry destacó la buena recepción del personal y remarcó que no existe ningún escenario de tensión. “No tenemos ninguna hipótesis de peleas. Venimos a trabajar junto a los trabajadores, codo a codo”, afirmó.

El funcionario explicó que ya mantuvo reuniones con los gerentes de las distintas áreas y señaló que se ratificó la confianza en los equipos actuales. “Son quienes tienen la experiencia y el conocimiento de la Caja. Nuestra intención es seguir trabajando con ellos”, sostuvo, aunque aclaró que podrían realizarse ajustes puntuales en algunas áreas sin afectar el funcionamiento general.

En relación con el vínculo con el gremio bancario, Norry fue categórico al desestimar versiones sobre posibles roces. “No hay ningún conflicto con la Bancaria. Al contrario, me encontré con muchos compañeros y amigos de mi etapa sindical”, señaló, y agregó que varios de los actuales gerentes pertenecen al sindicato.

ARCHIVO ARCHIVO

El interventor dijo que su designación busca llevar tranquilidad a los trabajadores ante el cambio de autoridades. “Los cambios siempre generan incertidumbre y rumores. Por eso dejamos en claro que los interventores también somos trabajadores, con otra responsabilidad, pero sin ninguna intención de desarmar la estructura laboral ni sindical de la Caja”, explicó.

Asimismo, valoró la colaboración de las autoridades salientes y del equipo jurídico de la institución, y remarcó que el objetivo de la intervención es garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las normas vigentes. “La predisposición de los gerentes y del personal ha sido total”, afirmó.

Finalmente, Norry reiteró que la Caja Popular de Ahorros continuará funcionando con normalidad y destacó el rol estratégico que cumple en la provincia. “Es una institución muy importante para Tucumán y vamos a cuidarla trabajando en conjunto con sus trabajadores”, concluyó.

Temas Caja Popular de Ahorros de TucumánGuillermo Norry
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“La Caja Popular tiene auditoría interna y vamos a trabajar con total transparencia”, dijo el nuevo interventor

“La Caja Popular tiene auditoría interna y vamos a trabajar con total transparencia”, dijo el nuevo interventor

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Oficial: así quedó la tabla de montos para jubilados y pensionados a partir del 1 de febrero

Oficial: así quedó la tabla de montos para jubilados y pensionados a partir del 1 de febrero

Renunció el director del Renaper y el Gobierno oficializó más salidas y designaciones

Renunció el director del Renaper y el Gobierno oficializó más salidas y designaciones

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Masso anunció refuerzos para trabajadores rurales temporarios

Masso anunció refuerzos para trabajadores rurales temporarios

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Comentarios