El nuevo interventor de la Caja Popular negó conflictos con los trabajadores y con el gremio bancario

El funcionario explicó que ya mantuvo reuniones con los gerentes de las distintas áreas y señaló que se ratificó la confianza en los equipos actuales. “Son quienes tienen la experiencia y el conocimiento de la Caja. Nuestra intención es seguir trabajando con ellos”, sostuvo, aunque aclaró que podrían realizarse ajustes puntuales en algunas áreas sin afectar el funcionamiento general.