Osvaldo Jaldo desestimó que el recambio en la Caja Popular esté ligado a la interna del PJ, pero envió varios mensajes

Si bien la medida generó movimientos en el peronismo, Jaldo recordó que este tipo de decisiones forman parte de su repertorio. “Muchas veces, cuando he tenido que hacer cambio de funcionario, se enteraron que había que jurar cuando apareció la Biblia”, graficó. Reconoció sin embargo que se trató de una medida “de mucha importancia y de mucho peso institucional”. “A esto no hay que mezclarlo con la interna, ni con rencillas políticas. Porque la verdad no tienen nada que ver. Las instituciones no son de nadie, son del pueblo tucumano. Es como si yo quisiera decirles que la Gobernación es mía. Hoy lo tengo al sillón de Lucas Córdoba, y quizás en 2027 lo tenga otro; o capaz que me encariño con el sillón, no sé, Dios dirá. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que nadie es dueño de las instituciones”, marcó Jaldo.