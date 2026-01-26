Según el FMI, la Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento del G20
El Fondo Monetario Internacional proyecta que el país crecerá un 4% y quedará solo por detrás de India, Indonesia y China. La economía mundial avanzaría en promedio un 3,1%, con un mayor impulso de los mercados emergentes.
Las proyecciones de crecimiento económico para los próximos años muestran fuertes contrastes entre las principales economías del mundo. Mientras los países desarrollados exhibirían un desempeño moderado, los mercados emergentes concentrarían las mayores expectativas de expansión. En ese escenario, la Argentina aparece como una de las economías con mejor proyección dentro del G20, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo con el organismo internacional, el impulso del crecimiento global en 2026 se concentrará cada vez más en las economías emergentes. En ese mapa, la Argentina se ubica como el cuarto país con mayor crecimiento proyectado dentro del Grupo de los 20, que reúne a las principales economías avanzadas y emergentes del planeta y representa alrededor del 85% del producto mundial.
A partir de las tasas de crecimiento previstas para los países del G20, el FMI anticipa que la economía mundial crecerá en promedio un 3,1% en 2026. Este desempeño se daría en un contexto de menor presión inflacionaria a nivel global y de políticas monetarias que comienzan a mostrar señales de relajación en varias economías, luego de un prolongado ciclo de suba de tasas de interés. Para 2026, el escenario anticipa condiciones financieras algo más favorables para la actividad, aunque con marcadas diferencias entre regiones.
El ranking de crecimiento del G20
Según las proyecciones internacionales sobre la expansión del PBI en 2026, India volvería a posicionarse como la economía de mayor crecimiento del G20, con una tasa anual proyectada del 6,2% del PBI real. Este desempeño se explica por una sólida demanda interna, reformas estructurales impulsadas por el gobierno y fundamentos macroeconómicos robustos.
El ranking continúa con Indonesia, con un crecimiento estimado del 4,9%, y China, con una proyección del 4,2%, lo que refuerza el rol central de Asia como motor de la economía global en 2026.
En ese contexto, la Argentina ocupa el cuarto lugar del listado, con una tasa de crecimiento económico proyectada del 4%, en línea con Arabia Saudita. Junto con Turquía, que crecería un 3,7%, estas economías emergentes asociadas al G20 se ubican por encima del promedio mundial.
En contraste, las economías avanzadas -como Australia, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, México y los países de la Unión Europea- muestran proyecciones mayormente por debajo del promedio global, con tasas que oscilan entre el 2,1% y el 1,4 por ciento.
Proyecciones para 2027
En el informe Panorama Económico Mundial, conocido como WEO por sus siglas en inglés, el FMI anticipó que la economía argentina crecería un 4% tanto en 2026 como en 2027. Estas proyecciones superan el promedio global, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027, y también el desempeño previsto para las principales economías de América Latina.
En Brasil, el crecimiento pasaría del 2,5% en 2025 al 1,6% en 2026, con un repunte al 2,3% en 2027. En México, la expansión fue del 0,6% el año pasado y se proyecta en 1,5% para 2026 y 2,1% en 2027.
El informe del FMI también compara las perspectivas de crecimiento de otros 30 países con los mayores productos brutos internos del mundo. En ese ranking ampliado, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de expansión económica para 2026, por detrás de India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), Nigeria, Kazajistán (4%), Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).