Según el FMI, la Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento del G20

A partir de las tasas de crecimiento previstas para los países del G20, el FMI anticipa que la economía mundial crecerá en promedio un 3,1% en 2026. Este desempeño se daría en un contexto de menor presión inflacionaria a nivel global y de políticas monetarias que comienzan a mostrar señales de relajación en varias economías, luego de un prolongado ciclo de suba de tasas de interés. Para 2026, el escenario anticipa condiciones financieras algo más favorables para la actividad, aunque con marcadas diferencias entre regiones.