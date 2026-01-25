Las reservas de Argentina están bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó U$S 291 millones en la semana y extendió a U$S 978 millones las compras del mes. De mantenerse el ritmo finalizaría enero con un saldo por U$S 1.300 millones, estima Ecolatina. Detrás de esto se encuentra una aceleración de la liquidación del sector agropecuario, con un ritmo que se ubicaría por encima de los U$S 100 millones a partir de este mes y préstamos al sector privado en dólares que subieron U$S 985 millones en lo que va del mes. Desde que el Central inició las compras el Tesoro nacional se movió del mercado y, en su lugar, comenzó a adquirir divisas al BCRA: el 7 de ese mes le compró U$S 2.319 millones para el pago de cupones; y el 14 y el otros U$S 158 millones y U$S 279 millones, respectivamente, de cara a vencimientos con Organismos Internacionales por U$S 100 millones el jueves pasado y otros U$S 100 millones que vencerán la semana que se inicia. Lo más seguro es que el Tesoro haya realizado nuevas compras para los compromisos con el FMI. La consultora privada recuerda que, durante la primera semana de febrero, la Argentina enfrenta vencimientos por cerca de U$S 850 millones con el organismo, que se da en el marco de la segunda revisión del actual programa (debió hacerse en noviembre del año pasado, pero se postergó por encontrarse en medio de las elecciones legislativas). El equipo económico deberá pedir un waiver por el incumplimiento de las metas de acumulación de Reservas que, según estima Ecolatina, será aceptado como viene ocurriendo de forma habitual, habilitando un desembolso de U$S 1.000 millones.