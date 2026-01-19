El oro seguirá siendo un refugio para inversores

Alrededor de U$S 4.600 la onza troy. Ese ha sido, en los últimos días, el valor promedio del oro, un metal precioso que, al igual de lo que sucedió en 2025, sigue siendo la estrella del mercado. A diferencia de ciclos anteriores, especialistas advierten que este repunte no es solo técnico, sino que refleja una búsqueda estructural de refugio en un entorno de incertidumbre creciente.