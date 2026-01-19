Secciones
EconomíaNoticias económicas

El oro seguirá siendo un refugio para inversores

El peso de la incertidumbre por la situación geopolítica en el valor del metal precioso.

LINGOTE DE ORO . LINGOTE DE ORO .
Hace 2 Hs

Alrededor de U$S 4.600 la onza troy. Ese ha sido, en los últimos días, el valor promedio del oro, un metal precioso que, al igual de lo que sucedió en 2025, sigue siendo la estrella del mercado. A diferencia de ciclos anteriores, especialistas advierten que este repunte no es solo técnico, sino que refleja una búsqueda estructural de refugio en un entorno de incertidumbre creciente.

John Murillo, Chief Business Officer de B2BROKER, explicó que el oro “se ha visto favorecido por una combinación extraordinaria de riesgos, incluidos factores monetarios, fiscales y geopolíticos”.

“Muchos somos conscientes de que el oro tiene una desventaja importante frente a los activos tradicionales orientados a la generación de rentas: no ofrece cupones ni dividendos. Por este motivo, los anteriores ciclos alcistas del oro han tendido a ser relativamente limitados en el tiempo”, señaló. Pero explicó que, en esta ocasión, la situación es distinta.

No solo la Casa Blanca mantiene una agenda geopolítica inusualmente activa -que incluye cuestiones como el estatus de Groenlandia-, sino que además existe un inesperado proceso judicial que involucra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.  

En conjunto, estos factores incrementan de manera significativa el atractivo del oro. Como respuesta, “numerosos bancos centrales e inversores institucionales de todo el mundo continúan acumulando oro físico de forma disciplinada y no especulativa, lo que hace que esta tendencia sea resistente al ruido del mercado a corto plazo”.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor
2

Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor

Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta
3

Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta

Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano
4

Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano

5

VPN gratuitas bajo la lupa: ¿por qué los expertos alertan sobre su uso?

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar
6

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar

Más Noticias
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

Vivir más y mejor: cómo funciona la dieta nórdica y cuáles son sus beneficios

Vivir más y mejor: cómo funciona la dieta nórdica y cuáles son sus beneficios

Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Tomar agua sin tener sed: ¿hábito saludable o riesgo oculto? Esto dicen los especialistas

Tomar agua sin tener sed: ¿hábito saludable o riesgo oculto? Esto dicen los especialistas

Comentarios