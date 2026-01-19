El oro seguirá siendo un refugio para inversores

Alrededor de U$S 4.600 la onza troy. Ese ha sido, en los últimos días, el valor promedio del oro, un metal precioso que, al igual de lo que sucedió en 2025, sigue siendo la estrella del mercado. A diferencia de ciclos anteriores, especialistas advierten que este repunte no es solo técnico, sino que refleja una búsqueda estructural de refugio en un entorno de incertidumbre creciente.
John Murillo, Chief Business Officer de B2BROKER, explicó que el oro “se ha visto favorecido por una combinación extraordinaria de riesgos, incluidos factores monetarios, fiscales y geopolíticos”.
“Muchos somos conscientes de que el oro tiene una desventaja importante frente a los activos tradicionales orientados a la generación de rentas: no ofrece cupones ni dividendos. Por este motivo, los anteriores ciclos alcistas del oro han tendido a ser relativamente limitados en el tiempo”, señaló. Pero explicó que, en esta ocasión, la situación es distinta.
No solo la Casa Blanca mantiene una agenda geopolítica inusualmente activa -que incluye cuestiones como el estatus de Groenlandia-, sino que además existe un inesperado proceso judicial que involucra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
En conjunto, estos factores incrementan de manera significativa el atractivo del oro. Como respuesta, “numerosos bancos centrales e inversores institucionales de todo el mundo continúan acumulando oro físico de forma disciplinada y no especulativa, lo que hace que esta tendencia sea resistente al ruido del mercado a corto plazo”.